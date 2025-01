Colin Farrell gana un nuevo Globo de Oro por 'El Pingüino' y anuncia: "Usaré prótesis en adelante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colin Farrell volvió a ganar, por tercera vez, un Globo de Oro. El actor irlandés de 48 años logró llevarse el premio por su papel de Oz Cobb, el popular villano de ciudad Gótica en la exitosa serie El Pingüino, de HBO Max.

Fue durante la edición 82 de los Globos de Oro realizada el último domingo, que Farrell logró ganar el premio a Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión venciendo a: Richard Gadd (Bebé reno), Kevin Kline (Disclaimer), Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow) y Andrew Scott (Ripley).

“Son demasiadas las personas a las que agradecer. Todos ustedes saben que se necesita un pueblo, ya sea en la pantalla chica o en la pantalla grande. Estoy aquí sobre las espaldas del talento de tantas personas a través de los años”, comenzó diciendo Farrell.

Seguidamente, el también actor de The Batman agradeció a Mike Marino, el principal maquillador de la serie y encargado de colocarle las capas de maquillaje para que pueda interpretar a El Pingüino.

“Tomó tres horas sentado en la silla. Toda la mañana (mientras me maquillaban) tomaba café negro y escuchaba música y me convertí en lienzo para la brillantez de ese equipo”, recalcó, agradeciendo al creador de la serie Lauren LeFranc y a su coprotagonista Cristin Milioti.

“Supongo que usaré prótesis de ahora en adelante. Agradezco a Lauren LeFranc y al equipo que manejamos (…) Gracias a todos. Gracias Globos de Oro. Si olvidé a alguien, me disculpo”, señaló.

Colin Farrell interpreta a El Pingüino, el famoso villano de Ciudad Gótica. | Fuente: HBO

Colin Farrell ganó su tercer Globo de oro en su carrera

Colin Farrell ya ganó, anteriormente, el Globo de Oro. El actor de películas independientes desde el 2000 se llevó la categoría Mejor actor principal de una comedia o musical el 2009 por su actuación de Ray, un asesino a sueldo novato en la película de suspenso En Brujas.

El 2023, Farrell volvió a llevarse el galardón en la misma categoría por su interpretación de Pádraic Súilleabháin en el filme de tragicomedia oscura Los espíritus de la isla.

Colin Farrell se une a los actores villanos de Batman en ganar un Globo de Oro

Colin Farrell se convirtió en el tercer actor en ganar un Globo de Oro interpretando a un villano de Batman. El actor se une a Heath Ladger quien interpretó al Guasón en The Dark Knight, de Christopher Nolan y a Joaquin Phoenix como el Joker en el largometraje de Todd Phillips.

"Para mí son dos artistas extraordinariamente talentosos, dotados y brillantes en películas que he tenido la fortuna de observar y que me han afectado (…) Son muy especiales, ambos", declaró Farrell a Variety.

Cristin Milioti y Colin Farrell protagonizan El Pingüino, serie spin-off de The Batman. | Fuente: HBO

¿De qué trata la serie El Pingüino de HBO?

El Pingüino es una de las primeras producciones del nuevo universo DC para una serie. Cuenta ocho episodios, siendo una continuación a la épica saga criminal de Batman del cineasta Matt Reeves, que comenzó con el éxito de taquilla The Batman, de Warner Bros.

"Ambientada una semana después de los acontecimientos de The Batman (2022), la serie explora el ascenso de Oz Cobblepot en el inframundo de Ciudad Gótica", se lee en la sinopsis oficial.

Es importante resaltar que esta historia del spin-off de The Batman está directamente relacionada con la segunda película, programada para octubre de 2027.

¿Quiénes actúan en El Pingüino, la serie de HBO?

El reparto de El Pingüino está compuesto por: Colin Farrell (Oz Cobb), Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) y Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

El actor irlandés Colin Farrell ganó su tercer Globo de Oro en su carrera.Fuente: AFP

