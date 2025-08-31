Últimas Noticias
“Usen protector solar”: Gordon Ramsay se somete a cirugía tras diagnóstico de cáncer a la piel

Gordon James Ramsay es un chef, dueño de restaurantes y presentador de televisión británico.
Gordon James Ramsay es un chef, dueño de restaurantes y presentador de televisión británico. | Fuente: Facebook: Gordon Ramsay
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El famoso chef aconsejó a sus seguidores sobre los cuidados de la piel y bromeó de su situación mencionando que "no fue un lifting facial".

El reconocido chef británico y estrella de televisión Gordon Ramsay informó que fue sometido a una cirugía para extirpar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel común, pero potencialmente riesgoso si no se detecta a tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, el cocinero de 58 años compartió el proceso y agradeció al equipo médico que lo atendió por su “rápida reacción” al detectar y eliminar la lesión. La publicación incluyó dos fotografías en las que se observa a Ramsay con un esparadrapo bajo la oreja —zona donde se localizaba el carcinoma— y otra imagen con la cicatriz tras los puntos de sutura.

“Estoy agradecido y muy orgulloso del equipo médico. Por favor, no olviden usar protector solar este fin de semana”, escribió Ramsay. Fiel a su estilo, agregó con humor: “¡Les prometo que no es un lifting facial! ¡Necesitaría un reembolso!”.

La noticia fue destacada por la asociación Cancer Research UK, que aprovechó la ocasión para reforzar el mensaje de prevención contra la exposición solar: “Busca la sombra, cúbrete y aplica protector solar de forma regular y generosa”, señalaron en respuesta al post del chef.

¿Qué es el carcinoma de células basales?

El carcinoma de células basales es el tipo más frecuente de cáncer de piel no melanoma. Generalmente aparece en zonas expuestas al sol como la cara, el cuello o las manos, y se manifiesta en forma de un crecimiento o parche anormal en la piel. Su principal causa es la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.

La trayectoria de Gordon Ramsay

Además de su exitosa carrera como conductor de programas como la versión británica de Pesadilla en la cocina, Gordon Ramsay es dueño de una red de restaurantes galardonados con 17 estrellas Michelin, de las cuales actualmente conserva ocho.

Con su testimonio, el chef busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la protección contra el sol.

SIGUIENTE NOTA