Perú disputa reñida votación con Ecuador en el Mundial de Desayunos: Ibai reveló fecha para conocer al semifinalista

El creador de contenido Ibai Llanos sigue compartiendo actualizaciones en sus redes sociales sobre el Mundial de Desayunos, un torneo en el que 16 países compiten con sus platos típicos de la primera comida del día. Perú participa con dos de sus mayores representantes: el pan con chicharrón y el tamal.

En los octavos de final, el pan con chicharrón logró imponerse a los chilaquiles de México, asegurando así su pase a cuartos, donde se enfrenta al bolón de verde de Ecuador.

Votación en redes sociales y reacciones en Perú y Ecuador

El certamen se desarrolla a través de las cuentas oficiales de Ibai en Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones de seguidores). Los usuarios pueden apoyar a su desayuno favorito con un "me gusta" en cada enfrentamiento.

El Mundial de Desayuno ha generado gran repercusión en los países competidores, llegando a despertar el interés de medios de comunicación, personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales.

De hecho, el propio Ibai Llanos se mostró sorprendido por la magnitud que alcanzó la competencia.

"La que se ha liado entre Ecuador y Perú en el Mundial de los Desayunos. Yo no lo había visto en mi vida, mirad que llevo años como creador de contenido, pero esta locura ha llegado a otro nivel, ha llegado a los gobiernos", comentó el español.

También hizo referencia a las reacciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quienes alentaron públicamente a votar por sus respectivos desayunos nacionales.

Cobertura en medios

En Perú, la cobertura fue amplia en medios de comunicación, varios programas televisivos recurrieron a chefs profesionales para analizar las virtudes del pan con chicharrón.

"La televisión peruana hace un reportaje de cinco minutos hablando con expertos en desayunos para analizar la situación y para analizar el pan con chicharrón", comentó Ibai mostrando las imágenes de RPP TV.

En el caso ecuatoriano, destacó la participación de marcas que ofrecieron promociones y comida gratis en caso de que el bolón de verde resultara vencedor.

¿Cuándo se conocerá al semifinalista?

Ibai agradeció el entusiasmo de los usuarios por la competencia y dijo que su principal objetivo es difundir la riqueza gastronómica de diferentes culturas.

"Locura absoluta, de verdad, con el Mundial de Desayunos. Espero que lo estén pasando bien, espero que estén descubriendo también, los que no son de Perú ni de Ecuador, gastronomía nueva y culturas nuevas", comentó el creador de contenidos.

Finalmente, anunció que los resultados del enfrentamiento entre Perú y Ecuador se darán a conocer el lunes 1 de septiembre, una vez realizado el conteo de votos.