Grammy 2024: Meryl Streep se roba el show al llegar tarde y sorprender a todos durante el monólogo de Trevor Noah

La noche de los Grammy 2024 estuvo llena de estrellas, desde Miley Cyrus hasta Mariah Carey, pasando por Beyoncé, Maluma y Christina Aguilera y los consagrados U2 y Stevie Wonder. Sin embargo, fue Meryl Streep, ganadora de tres premios Oscar y diesciocho nominaciones, quien se llevó todas las miradas y protagonizó el momento más divertido de la ceremonia.



Después de la alfombra roja, el anfitrión de la gala, Trevor Noah, tomó el escenario para un monólogo lleno de humor sobre los invitados, donde no se escapó ni Taylor Swift. En medio de risas y aplausos, Noah se acercó a la mesa donde se encontraba el productor Mark Ronson, responsable de éxitos como Back to Black de la desaparecida Amy Winehouse, y su pareja, Grace Gummer.

¿Cuál es la conexión entre Meryl Streep y Mark Ronson?

En medio de su monólogo, Trevor reveló un dato curioso: Ronson, "uno de los mejores productores de todos los tiempos", es nada menos que el yerno de Meryl Streep. Anticipando la llegada de la actriz, protagonista de The Iron Lady y The Devil Wears Prada, Noah señaló la silla vacía, evidenciando su retraso, ya que la transmisión del evento estaba en marcha.



"Miren esto, Mark Ronson", dijo el cómico. "Escuchen esto, su suegra va a estar sentada aquí mismo. ¿Saben quién es? Meryl Streep, eso es. Meryl Streep, va a estar en esta silla. No puedo creer que Meryl Streep esté aquí". En ese momento, la audiencia quedó sorprendida cuando Streep apareció corriendo, mientras Noah señalaba la silla, generando un revuelo en todo el recinto.

Meryl Streep arrives fashionably late to the #Grammys -- just as host Trevor Noah was talking about her. pic.twitter.com/o3CCB1PTp0 — Variety (@Variety) February 5, 2024

¿Qué hacía Meryl Streep en los Grammy 2024?

Meryl Streep estaba nominada al Grammy en la categoría de mejor grabación de audiolibros, narraciones y cuentos por su trabajo en Big Tree de Brian Selznick. En un gesto encantador, la multipremiada actriz se disculpó con Noah al oído, a lo que el comediante respondió frente a las cámaras: "No tienes que disculparte conmigo".



Aunque la noche no le brindó a Streep la oportunidad de añadir un segundo gramófono a su colección (recordemos su triunfo por la banda sonora de Mamma Mia! en 2008), la aclamada actriz no se retiró con las manos vacías. A pesar de la derrota frente a The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, narrado por la carismática exprimera dama de los Estados Unidos Michelle Obama, Streep logró algo aún más preciado: conquistó el cariño incondicional del público y desató una avalancha de reacciones en las redes sociales.

¿Quiénes triunfaron en los Grammy 2024?

Taylor Swift hizo historia este domingo en los Grammy 2024, al convertirse en la primera artista en alcanzar un récord de cuatro victorias en la categoría de álbum del año, gracias a Midnights. El premio en la categoría reina le fue entregado por Céline Dion, quien, a pesar de enfrentar una enfermedad neurológica, instó a los asistentes a no dar por sentado "el tremendo amor y alegría que la música transmite".

Swift, visiblemente emocionada, expresó: "Me encantaría decir que este es el mejor momento de mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción, cuando ensayo con mis bailarines o mi banda". Además aprovechó la ocasión para emocionar a sus fans con el anuncio de su nuevo disco en abril.

En el vibrante escenario de los Grammy, la música latina también brilló con fuerza. La colombiana Karol G, con su álbum Mañana Será Bonito, y el mexicano Peso Pluma, con Génesis, lograron asegurar el primer gramófono anglosajón de sus carreras. Karol G se alzó con el premio a mejor álbum de música urbana, mientras que Peso Pluma fue reconocido por álbum de música mexicana.

