Flor Bromley comparte su historia en RPP tras nominación al Grammy 2026: “Quiero llevar mi música a los colegios”

La cantautora peruana Flor Bromley conversó con el programa Siempre en Casa de RPP tras recibir la noticia de su nominación a los Premios Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Infantil, un reconocimiento que celebra su trabajo artístico y educativo con el álbum Herstory, dedicado a mujeres que inspiran desde distintas partes del mundo.

Bromley recordó emocionada cómo vivió el momento en que supo de su nominación. “Estaba terminando una clase bilingüe con niños y puse la transmisión de YouTube, pero no era de mi categoría sino de los grandes y famosos. Mi categoría estaba en la web. De pronto me llama mi productora y me dice que sí estaba nominada. Fue increíble, un momento muy feliz”, relató.

Sobre el significado de este logro, la artista expresó su gratitud por el reconocimiento internacional. “Una nominación al Grammy es un gran honor. Uno hace todo lo que puede, y luego se lo deja a Dios y al universo. Como miembro de la Academia, es una oportunidad para conectar con otros y seguir creciendo”, comentó.

En la entrevista, Flor explicó que Herstory nació con el propósito de visibilizar historias de mujeres de todos los continentes. “Escogí un grupo de mujeres de cada continente para que el mundo esté representado en el álbum. Son mujeres con historias interesantes, modelos a seguir para los niños, que están haciendo cosas importantes actualmente”, destacó.

Entre las figuras que inspiraron las canciones se encuentran Gloria Estefan, Isabel Allende y otras mujeres reconocidas por su liderazgo y contribución social. “Gloria Estefan puso la valla alta para todas las cantantes. Fue la primera en llevar la música hispanohablante al público norteamericano. La admiro muchísimo; su impacto es enorme”, añadió.

Bromley también adelantó que planea ampliar el alcance educativo del proyecto. “Quiero llevar el álbum a muchos colegios y traducirlo al español para que los hispanohablantes puedan disfrutarlo. También quiero hacer un libro con las canciones y las historias de estas mujeres. Los Grammy son un escalón que me ayudará a lograrlo”, concluyó.

¿De qué trata 'Herstory', disco nominado de Flor Bromley?

Herstory, el quinto trabajo discográfico de Flor Bromley, presenta una travesía sonora inspirada en mujeres contemporáneas que han dejado huella por su talento, liderazgo y compromiso con la sociedad. Con este proyecto, la artista busca ofrecer ejemplos femeninos reales y diversos que sirvan como inspiración para niñas y niños alrededor del mundo, celebrando la fuerza y la pluralidad cultural.

Bajo la producción de Lucy Kalantari, reconocida por sus dos premios Grammy, el disco reúne diez composiciones que fusionan distintos estilos y sonidos del planeta. Cada canción rinde homenaje a una figura femenina emblemática de una región distinta, dando forma a un relato musical global que exalta historias únicas y representativas.

Entre las protagonistas del álbum se encuentran la astronauta estadounidense Emily Calandrelli, la escritora chilena Isabel Allende, la legendaria cantante Gloria Estefan, la activista sueca Greta Thunberg y la atleta etíope Fatuma Roba, símbolo de perseverancia y superación.

El proyecto también cuenta con la participación de destacados artistas internacionales como Tony Succar, Loopy Tunes, Charu Suri, Ricky Persaud Jr. y Jabali Afrika. Su tema principal, Herstory, combina ritmos de hip-hop con un mensaje de empoderamiento femenino que invita a las nuevas generaciones a soñar, crear y liderar con confianza.

¿Contra quiénes compite Flor Bromley en los Grammy 2026?

Ageless: 100 Years Young - Joanie Leeds & Joya

Buddy's Magic Tree House - Mega Ran

Harmony - FYÜTCH & Aura V



The Music Of Tori And The Muses - Tori Amos