Guillermo Dávila apoyará a su hijo Vasco Madueño y su madre en su difícil lucha contra el cáncer

Después de que Vasco Madueño compartiera la noticia de que su madre esta batallando contra el cáncer, Guillermo Dávila realizó una transmisión en vivo, a través de su cuenta de TikTok, para comunicar que apoyará su hijo en esta difícil situación.

"Mi hijo y yo estamos en conversaciones. Aunque me ha dicho que ya es un hombre, pues él sigue y seguirá siendo hijo mío. Esta situación que él está atravesando es más difícil de lo normal que se suele atravesar en la vida, porque se trata de la salud de su mamá", dijo el cantante venezolano.

Asimismo, Guillermo Dávila mencionó que está tratando de hacer todo lo posible para colaborar con ambos. "Nosotros estamos tratando de alguna manera de colaborar con esta situación, para que no sea tan difícil. Él ya ha adelantado algo, yo no sabía nada. Estamos aquí unidos para intentar emprender algo que le haga bien a su mamá", agregó.

Por otro lado, el intérprete de Cuando se acaba el amor pidió a sus seguidores que eviten de dar comentarios negativos ya que, como es de conocimiento, el artista negó su paternidad y no lo había reconocido, por lo que solo quiere que se enfoquen en lo importante: la salud de la madre de su hijo.

"Aparte de eso, yo deseo que las personas que se prestan para hacer esos comentarios bajos y nocivos, pedirles de alguna manera que no lo hagan. Si lo quieren hacer debo de decirles que lo único que logran es restar, si quieren seguir restando, está bien, pero eso sí, si quieren sumar, se lo vamos a agradecer enteramente", sostuvo.

¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Vasco Madueño?

En una entrevista para el programa Magaly TV, la firme, la mujer explicó que la enfermedad ha tenido un avance más agresivo en los últimos meses, situación que la obligó a recurrir a tratamientos alternativos de alto costo. "Intenté cuidarme, pero no pude hacerme los tratamientos necesarios. Intenté con el muérdago, pero solo duré dos meses porque es carísimo", contó en el espacio televisivo.

Tras vivir por un breve tiempo en Lima, donde Vasco reveló sus ganas de convertirse en artista, ambos decidieron regresar a Lamas, en la selva peruana, en busca de tranquilidad, pero la enfermedad de Jessica los obligó a regresar.

"Estoy en 33 kilos y medio, estaba en 30, me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, sino no me pueden hacer ningún tipo de tratamiento", señaló. Jessica Madueño ha enfrentado complicaciones adicionales. Hace poco sufrió una obstrucción intestinal que requirió cirugía de urgencia. "Me dieron solo un 30 % de posibilidades de salir con vida", sostuvo, aunque ahora está en proceso de recuperación.

