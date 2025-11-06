Exmánager de Guns N’ Roses acusa a la banda de impedir la publicación de su libro de memorias

Alan Niven afirma que los músicos rompieron antes el acuerdo de confidencialidad y que ahora intenta contar su versión de los años dorados del grupo.

El exmánager de Guns N’ Roses, Alan Niven, presentó una demanda en Arizona contra antiguos socios comerciales por presuntamente obstaculizar la publicación de su libro Sound N' Fury: Rock N' Roll Stories, donde narra sus vivencias con la icónica banda de rock.

Disputa por acuerdo de confidencialidad

Según documentos obtenidos por Variety, los abogados de Niven argumentan que el acuerdo de confidencialidad firmado en 1991 fue vulnerado en reiteradas ocasiones por tres de los miembros originales del grupo: Axl Rose, Slash y Duff McKagan, quienes han relatado libremente episodios de esa época en entrevistas y publicaciones.

Niven sostiene que, pese a ello, nunca había enfrentado amenazas legales por sus propias declaraciones hasta que recibió una carta de cese y desistimiento a comienzos de este año, en la que se le ordenaba frenar la distribución de su libro. El exmánager alega además que Rose nunca llegó a firmar dicho acuerdo, y que mantener almacenadas miles de copias impresas del libro está generando costos elevados.

El trasfondo legal del exmánager

Antes de trabajar con Guns N’ Roses, Niven fue representante de Great White, banda con la que también ha tenido disputas judiciales. En 2023 demandó a Universal Music Group, alegando el impago de cerca de un millón de dólares en regalías y honorarios, caso que fue desestimado y actualmente se encuentra en apelación.

Asimismo, en 2010 interpuso una querella contra los Brewster Brothers por infracción de derechos de autor, en la que obtuvo una victoria parcial al recuperar 11 composiciones, dos guitarras y una indemnización económica, aunque el tribunal rechazó el resto de sus reclamos.

Con esta nueva acción legal, Niven busca garantizar su derecho a publicar sus memorias, que ofrecen una mirada íntima a los años más intensos de Guns N’ Roses, banda con la que alcanzó gran éxito entre mediados de los años 80 y principios de los 90.