Guns N’ Roses en Lima: setlist, horarios y todo lo que necesitas saber sobre su concierto en el Estadio Nacional

Guns N' Roses regresa a Lima en 2025 como parte de su tan esperada gira internacional Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour. La banda de hard rock ha estado recorriendo Latinoamérica, y los fanáticos peruanos están más que listos para ver de nuevo a Axl Rose, Slash y Duff McKagan juntos sobre el escenario, ¡tras una larga espera!

La última vez que la agrupación estadounidense estuvo en Lima fue en octubre de 2022, cuando ofreció un concierto épico en el Estadio de San Marcos. Con anterioridad, en 2016, se presentaron en el Estadio Monumental, y su primer show en Perú tuvo lugar en 2010, también en el Estadio San Marcos, el mismo recinto que 15 años después los recibe de nuevo.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan se presentan en Lima el 5 de noviembre en el Estadio Nacional, para ofrecer un espectáculo inolvidable con Guns N' Roses.Fuente: Instagram: @gunsnroses

¿Cuándo y dónde será el concierto de Guns N’ Roses en Lima?

El concierto de Guns N' Roses en Lima se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre de este año en el Estadio Nacional, con el auspicio de Radio Oxígeno.

Guns N' Roses regresa por cuarta vez a Perú, 15 años después de su primera visita en 2010, para tocar en el Estadio Nacional este 5 de noviembre.Fuente: Instagram: @gunsnroses

Horarios del concierto de Guns N’ Roses en Lima

Masterlive Perú, la empresa organizadora del concierto de Guns N' Roses en Lima, anunció en sus redes sociales que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 4 p.m. El espectáculo comenzará a las 6:50 p.m. con la actuación de los teloneros Amén, y Guns N' Roses subirá al escenario aproximadamente a las 8 p.m.

La banda nacional Amén calentará el ambiente antes de Guns N' Roses, con una actuación enérgica desde las 6:50 p.m.Fuente: Instagram: @gunsnroses

Fechas confirmadas de la gira en Latinoamérica

1 de octubre: San José, Costa Rica – Estadio Nacional

4 de octubre: San Salvador, El Salvador – Estadio Jorge "Mágico" González

6 de octubre: Bogotá, Colombia – Vive Claro

11 de octubre: Medellín, Colombia – Estadio Atanasio Girardot

14 de octubre: Santiago, Chile – Estadio Nacional

17 y 18 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Estadio Tomás Adolfo Ducó

21 de octubre: Florianópolis, Brasil – Opus Arena

25 de octubre: Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque

28 de octubre: Curitiba, Brasil – Pedreira Paulo Leminski

31 de octubre: Cuiabá, Brasil – Arena Pantanal

2 de noviembre: Brasilia, Brasil – Arena BRB

5 de noviembre: Lima, Perú – Estadio Nacional

8 de noviembre: Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

4 de abril: São Paulo, brasil - Allianz Parque



Guns N' Roses continuará su gira en Latinoamérica con conciertos en México y Brasil, tras su esperada presentación en Lima.Fuente: Instagram: @gunsnroses

Mapa de ingreso al concierto de Guns N' Roses en Lima

Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Guns N’ Roses en Lima?

Aunque el setlist exacto puede variar, aquí te dejamos una posible selección de canciones que podrías escuchar, basada en lo que la banda ha estado tocando en su gira:

Welcome to the Jungle Mr. Brownstone Bad Obsession Chinese Democracy It's So Easy Pretty Tied Up Live and Let Die (cover de Wings) Yesterdays Shadow of Your Love Slither (cover de Velvet Revolver) Hard Skool Wichita Lineman (cover Jimmy Webb) You Could Be Mine Double Talkin' Jive Estranged Prostitute The General Coma Attitude (cover de Misfits) Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath) Slash Guitar Solo Sweet Child o' Mine Civil War November Rain Patience Human Being (cover de New York Dolls) Don't Cry Nightrain Paradise City

Después de su paso por Brasil, Argentina y Chile, Guns N' Roses llegará a Perú como parte de su gira internacional.Fuente: Instagram: @gunsnroses

Recomendaciones para el concierto de Guns N’ Roses en Lima

Asistir al concierto en taxi.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

El setlist del concierto de Guns N' Roses promete clásicos como 'Welcome to the Jungle' y 'Sweet Child o' Mine', para un show lleno de energía.Fuente: Instagram: @gunsnroses

Objetos prohibidos en el concierto de Guns N’ Roses en Lima

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

