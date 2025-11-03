Guns N’ Roses en Lima: setlist, horarios y todo lo que necesitas saber sobre su concierto en el Estadio Nacional

Guns N' Roses regresa a Lima en 2025 como parte de su tan esperada gira internacional Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour. La banda de hard rock ha estado recorriendo Latinoamérica, y los fanáticos peruanos están más que listos para ver de nuevo a Axl Rose, Slash y Duff McKagan juntos sobre el escenario, ¡tras una larga espera!
La última vez que la agrupación estadounidense estuvo en Lima fue en octubre de 2022, cuando ofreció un concierto épico en el Estadio de San Marcos. Con anterioridad, en 2016, se presentaron en el Estadio Monumental, y su primer show en Perú tuvo lugar en 2010, también en el Estadio San Marcos, el mismo recinto que 15 años después los recibe de nuevo.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Guns N’ Roses en Lima?
El concierto de Guns N' Roses en Lima se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre de este año en el Estadio Nacional, con el auspicio de Radio Oxígeno.
Horarios del concierto de Guns N’ Roses en Lima
Masterlive Perú, la empresa organizadora del concierto de Guns N' Roses en Lima, anunció en sus redes sociales que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 4 p.m. El espectáculo comenzará a las 6:50 p.m. con la actuación de los teloneros Amén, y Guns N' Roses subirá al escenario aproximadamente a las 8 p.m.
Fechas confirmadas de la gira en Latinoamérica
1 de octubre: San José, Costa Rica – Estadio Nacional 4 de octubre: San Salvador, El Salvador – Estadio Jorge "Mágico" González 6 de octubre: Bogotá, Colombia – Vive Claro 11 de octubre: Medellín, Colombia – Estadio Atanasio Girardot 14 de octubre: Santiago, Chile – Estadio Nacional 17 y 18 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Estadio Tomás Adolfo Ducó 21 de octubre: Florianópolis, Brasil – Opus Arena 25 de octubre: Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque 28 de octubre: Curitiba, Brasil – Pedreira Paulo Leminski 31 de octubre: Cuiabá, Brasil – Arena Pantanal 2 de noviembre: Brasilia, Brasil – Arena BRB
- 5 de noviembre: Lima, Perú – Estadio Nacional
- 8 de noviembre: Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
- 4 de abril: São Paulo, brasil - Allianz Parque
Mapa de ingreso al concierto de Guns N' Roses en Lima
Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso.
¿Cuál es el posible setlist del concierto de Guns N’ Roses en Lima?
Aunque el setlist exacto puede variar, aquí te dejamos una posible selección de canciones que podrías escuchar, basada en lo que la banda ha estado tocando en su gira:
- Welcome to the Jungle
- Mr. Brownstone
- Bad Obsession
- Chinese Democracy
- It's So Easy
- Pretty Tied Up
- Live and Let Die (cover de Wings)
- Yesterdays
- Shadow of Your Love
- Slither (cover de Velvet Revolver)
- Hard Skool
- Wichita Lineman (cover Jimmy Webb)
- You Could Be Mine
- Double Talkin' Jive
- Estranged
- Prostitute
- The General
- Coma
- Attitude (cover de Misfits)
- Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
- Slash Guitar Solo
- Sweet Child o' Mine
- Civil War
- November Rain
- Patience
- Human Being (cover de New York Dolls)
- Don't Cry
- Nightrain
- Paradise City
Recomendaciones para el concierto de Guns N’ Roses en Lima
- Asistir al concierto en taxi.
- Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
- Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.
- Habrá seguridad privada y servicio médico.
- Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
- Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
- Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.
Objetos prohibidos en el concierto de Guns N’ Roses en Lima
- Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
- Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
- Alimentos y bebidas.
- Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
- Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
- Accesorios con púas.
- Punteros láser o led. iPads o drones.
- Artefactos pirotécnicos.
- Selfie sticks, trípodes y similares.
- Cualquier objeto potencialmente peligroso.
- Carteles y banderolas de gran tamaño.
- Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
- Sillas plegables.
- Sustancias psicotrópicas (drogas).