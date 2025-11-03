Últimas Noticias
Guns N’ Roses en Lima: setlist, horarios y todo lo que necesitas saber sobre su concierto en el Estadio Nacional

Guns N' Roses regresa a Perú con un concierto, tras su paso por Chile, Argentina y Brasil, como parte del tramo latinoamericano de su gira internacional.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La legendaria banda de rock se presenta este 5 de noviembre en el Estadio Nacional, con un espectáculo que promete ser uno de los más esperados del año. Este concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.

Guns N' Roses regresa a Lima en 2025 como parte de su tan esperada gira internacional Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour. La banda de hard rock ha estado recorriendo Latinoamérica, y los fanáticos peruanos están más que listos para ver de nuevo a Axl Rose, Slash y Duff McKagan juntos sobre el escenario, ¡tras una larga espera!

La última vez que la agrupación estadounidense estuvo en Lima fue en octubre de 2022, cuando ofreció un concierto épico en el Estadio de San Marcos. Con anterioridad, en 2016, se presentaron en el Estadio Monumental, y su primer show en Perú tuvo lugar en 2010, también en el Estadio San Marcos, el mismo recinto que 15 años después los recibe de nuevo.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan se presentan en Lima el 5 de noviembre en el Estadio Nacional, para ofrecer un espectáculo inolvidable con Guns N' Roses.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Guns N’ Roses en Lima?

El concierto de Guns N' Roses en Lima se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre de este año en el Estadio Nacional, con el auspicio de Radio Oxígeno.

Guns N' Roses regresa por cuarta vez a Perú, 15 años después de su primera visita en 2010, para tocar en el Estadio Nacional este 5 de noviembre.

Horarios del concierto de Guns N’ Roses en Lima

Masterlive Perú, la empresa organizadora del concierto de Guns N' Roses en Lima, anunció en sus redes sociales que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 4 p.m. El espectáculo comenzará a las 6:50 p.m. con la actuación de los teloneros Amén, y Guns N' Roses subirá al escenario aproximadamente a las 8 p.m.

La banda nacional Amén calentará el ambiente antes de Guns N' Roses, con una actuación enérgica desde las 6:50 p.m.

Fechas confirmadas de la gira en Latinoamérica

  • 1 de octubre: San José, Costa Rica – Estadio Nacional
  • 4 de octubre: San Salvador, El Salvador – Estadio Jorge "Mágico" González
  • 6 de octubre: Bogotá, Colombia – Vive Claro
  • 11 de octubre: Medellín, Colombia – Estadio Atanasio Girardot
  • 14 de octubre: Santiago, Chile – Estadio Nacional
  • 17 y 18 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Estadio Tomás Adolfo Ducó
  • 21 de octubre: Florianópolis, Brasil – Opus Arena
  • 25 de octubre: Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque
  • 28 de octubre: Curitiba, Brasil – Pedreira Paulo Leminski
  • 31 de octubre: Cuiabá, Brasil – Arena Pantanal
  • 2 de noviembre: Brasilia, Brasil – Arena BRB
  • 5 de noviembre: Lima, Perú – Estadio Nacional
  • 8 de noviembre: Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
  • 4 de abril: São Paulo, brasil - Allianz Parque
Guns N' Roses continuará su gira en Latinoamérica con conciertos en México y Brasil, tras su esperada presentación en Lima.

Mapa de ingreso al concierto de Guns N' Roses en Lima

Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Guns N’ Roses en Lima?

Aunque el setlist exacto puede variar, aquí te dejamos una posible selección de canciones que podrías escuchar, basada en lo que la banda ha estado tocando en su gira:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Bad Obsession
  4. Chinese Democracy
  5. It's So Easy
  6. Pretty Tied Up
  7. Live and Let Die (cover de Wings)
  8. Yesterdays
  9. Shadow of Your Love
  10. Slither (cover de Velvet Revolver)
  11. Hard Skool
  12. Wichita Lineman (cover Jimmy Webb)
  13. You Could Be Mine
  14. Double Talkin' Jive
  15. Estranged
  16. Prostitute
  17. The General
  18. Coma
  19. Attitude (cover de Misfits) 
  20. Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
  21. Slash Guitar Solo
  22. Sweet Child o' Mine
  23. Civil War 
  24. November Rain
  25. Patience
  26. Human Being (cover de New York Dolls)
  27. Don't Cry
  28. Nightrain
  29. Paradise City
Después de su paso por Brasil, Argentina y Chile, Guns N' Roses llegará a Perú como parte de su gira internacional.

Recomendaciones para el concierto de Guns N’ Roses en Lima

  • Asistir al concierto en taxi.
  • Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
  • Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
  • Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
  • Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.
El setlist del concierto de Guns N' Roses promete clásicos como 'Welcome to the Jungle' y 'Sweet Child o' Mine', para un show lleno de energía.

Objetos prohibidos en el concierto de Guns N’ Roses en Lima

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
  • Alimentos y bebidas.
  • Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
  • Accesorios con púas.
  • Punteros láser o led. iPads o drones.
  • Artefactos pirotécnicos.
  • Selfie sticks, trípodes y similares.
  • Cualquier objeto potencialmente peligroso.
  • Carteles y banderolas de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
  • Sillas plegables.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).
