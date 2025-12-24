Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en 'Yo soy', revela qué hará con los 20 mil soles que ganó

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como ganadora de la más reciente temporada de Yo soy y obtuvo un premio económico de 20 mil soles. Tras su victoria, la joven artista dio a conocer en qué destinará el dinero recibido luego de imponerse a los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán.

La cantante, de 21 años y natural de Ilo, explicó que su prioridad es continuar en el mundo de la música. "Me gustaría financiar una gira, seguir en la música. Son cosas que se van a dar con el tiempo, pero creo que el premio más grande ha sido el reconocimiento y el aprendizaje que he llevado de todo esto", declaró a Latina.

La joven dijo que su participación en Yo soy fue resultado de un proceso arduo de preparación y exigencia personal. Al referirse a su trabajo para imitar al 'Rey del Pop', explicó que la práctica fue importante durante su formación. "Practicar para mí ha sido como respirar honestamente, porque soy una persona que no descansa y eso es algo que en esta oportunidad he podido aprender", comentó.

En ese sentido, Villanueva añadió que el programa le permitió aprender “a no ser tan dura conmigo misma, ya que me dedicaba a tratar de perfeccionar la gestualidad y la expresión”.

¿Quién es Gabriela Villanueva, ganadora de Yo soy?

La final de Yo soy se transmitió el sábado 20 de diciembre y reunió a los imitadores de Green Day, Alejandra Guzmán y Dyango. El jurado estuvo conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos ‘Cachín’ Alcántara. Durante la gala final, Villanueva interpretó temas como Billie Jean y Thriller, presentaciones que fueron recibidas con aplausos por el público y el jurado.

Tras ser anunciada como ganadora, Gabriela Villanueva agradeció a su familia y a las personas que la acompañaron en el proceso. "Se lo dedico a mis tíos. A mi tío 'Chumpi' y a mi tía Laura que hicieron posible que yo llegue a este punto, a mis padres, y a mis hermanos", manifestó.

La artista también agradeció el respaldo del público durante su participación en el programa. “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, expresó.

Antes de su paso por Yo soy, Gabriela Villanueva trabajaba como mesera y cocinera mientras buscaba oportunidades para formarse en la música. Desde pequeña le gustó la música de Michael Jackson, influenciada por sus padres. Tras intentar ingresar a una academia musical en Lima y regresar posteriormente a Ilo, decidió postular al programa, sin imaginar el alcance que tendría su participación.