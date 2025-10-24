Coprotagonista de '9-1-1: Nashville' recuerda a la fallecida actriz Isabelle Tate: "Una parte de ella perdurará en la serie"

El actor Hunter McVey, quien interpreta a Blue Bennings en la nueva serie 9-1-1: Nashville, compartió escenas con la fallecida actriz Isabelle Tate.

“Me impactó mucho la noticia. No la conocía antes de filmar, pero no podría haber pedido a alguien mejor con quien trabajar en uno de mis primeros días en el set”, expresó McVey a People. El intérprete recordó que, aunque estaba nervioso durante las grabaciones, Tate siempre se mostró cercana y alentadora. “Después de cada toma, se quedaba a conversar conmigo y siempre me apoyaba”, añadió.

El actor destacó además la calidez y energía de su compañera. “Tuve el placer de hablar con ella después de la escena y tenía una energía increíble. Se notaba que alegraba a mucha gente”, comentó.

Las palabras de Hunter McVey coinciden con los homenajes que otros allegados le han rendido a Isabelle Tate. La joven era conocida por su amor al voluntariado, la música y el tiempo que dedicaba a su familia y amigos.

“Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con Isabelle y de que una parte de ella perdure para siempre en el episodio piloto de 9-1-1: Nashville”, agregó el actor. “Rezo por su familia”.

Según Entertainment Weekly, uno de los próximos episodios del programa incluirá una dedicatoria especial en memoria de Isabelle Tate, como homenaje a su vida y legado.

¿De qué murió Isabelle Tate?

Su agencia de representación informó que la actriz falleció a causa de "una forma rara de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth". En el comunicado se indicó que murió "en paz" y que su familia solicitó privacidad mientras enfrentan su "pérdida repentina y devastadora".

De acuerdo con la Asociación de Charcot-Marie-Tooth (CMTA), esta es una enfermedad "multisistémica y multiorgánica" poco común que causa debilidad y atrofia muscular en brazos y piernas, pérdida sensorial y otras complicaciones. Los síntomas suelen afectar el equilibrio, el uso de las manos y otras actividades cotidianas.

La agencia McCray añadió en su publicación un enlace para realizar donaciones a la CMTA, señalando que la familia de la actriz pidió que, en lugar de flores, se hicieran contribuciones a esa organización en memoria de Isabelle, a quien llamaban 'Izzy'.