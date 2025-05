Harry Styles fue captado entre los fieles que recibieron al papa León XIV en el Vaticano [FOTOS]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante británico y exintegrante de One Direction, Harry Styles, fue visto entre la multitud reunida en la Plaza de San Pedro el jueves 8 de mayo, justo cuando se anunció oficialmente al nuevo papa, León XIV. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales.

Vestido con un abrigo azul, lentes de sol y una gorra gris con la frase 'Techno is My Boyfriend', el artista fue reconocido por la gente durante la ceremonia religiosa.

"El papa ni sabía que estaba saludando a Harry Styles", comentó un usuario en X sobre la fotografía que captó al músico. "Harry Styles es católico. De niño fue a una escuela católica, se persigna en el escenario, usó una medalla de San Cristóbal durante sus giras y tiene tatuajes de la cruz en el brazo", indicó otro usuario.

El nuevo líder de la Iglesia Católica, León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, es el primer papa estadounidense en la historia y posee ciudadanía peruana desde 2015, de hecho, su mencionó a su "querida Diócesis de Chiclayo" en el primer discurso como pontífice.

¿Qué se sabe de Harry Styles?

Harry Styles, de 31 años, concluyó en 2023 su gira Love on Tour, que incluyó un concierto con entradas agotadas en el Estadio Nacional de Lima. En medio de sus presentaciones hizo el lanzamiento de su álbum Harry's House, ganador del Grammy 2023 a Álbum del año.

Según People, en marzo pasado fue visto participando en un maratón en Tokio, donde superó a más de 20 mil corredores con un tiempo menor a 3 horas y 30 minutos. Ese mismo mes, una conductora turística conocida en Instagram como Pink London Taxi se volvió viral al relatar su encuentro con él.

"Recogí a este chico camino a casa", escribió. "Nos pusimos a conversar y le dije: 'Realmente suenas como Harry Styles'. Él respondió: '¡Es porque soy Harry Styles!' 🤣🤣🤣 ¡Fue un joven muy amable!".

En abril, el intérprete de As It Was fue visto en un club de corredores en Londres, luciendo jeans y mocasines.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis