"Ella me enseñó que el amor puede empezar de nuevo": tiktoker Lis Padilla defiende su nueva relación

Lis Padilla, la tiktoker peruana que se hizo famosa en redes sociales por la creación de su trend de la canción Son de amores, defendió su relación con Tania Pinedo en un romántico video compartido en sus cuentas de Instagram y TikTok.

En el video, se puede ver diversos momentos entre Padilla y su novia paseando en centros comerciales, tomándose de la mano, bailando y abrazándose, demostrando así el cariño y la gran confianza que se tienen.

Fue la semana pasada que la creadora de contenido decidió confesar su romance con Pinedo, quien es oriunda del distrito de Huicungo, en la región de San Martin, según dio a conocer ella misma en su Facebook.

En efecto, Padilla oficializó su relación con Tania, meses después de separarse de su esposo Enrique Hildebrandt, conocido como 'El hombre de la casa', generando así diversos comentarios a favor y en contra.

Ahora, la tiktoker salió al frente y respondió a las críticas. “No fue planeado, no fue buscado, solo fue real. El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy. Y yo elijo vivir desde la verdad. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo que me enseñó que el amor también puede empezar de nuevo, sin culpas y con valentía”, expresó en Instagram.

Lis Padilla presentó oficialmente a su nueva pareja

Las imágenes mostraron su romántica declaración de amor en medio de un bosque: el lugar estuvo decorado con arreglos florales en forma de corazón, globos, una alfombra roja y letras blancas con la frase: "¿Aceptas ser mi novia?".

Según los videos, la influencer ingresó al lugar con los ojos vendados, sin saber lo que ocurriría. Al descubrir la sorpresa y ver a Tania, ambas se abrazaron frente a los asistentes. Luego, Pinedo tomó el micrófono y le dedicó unas palabras.

"Desde que te vi, supe que te quería en mi vida. Sé que voy a tener una vida contigo muy bonita, y con todo el amor del mundo, quisiera que me puedas aceptar en tu vida y con ello hacerte una gran pregunta, que 'Si puedo ser tu novia'", expresó la joven.

Tras escuchar la propuesta, Lis Padilla no pudo ocultar su emoción y, luego de tomar el micrófono, respondió: "Van cinco meses que espero esa pregunta. Sí, acepto". El momento terminó con un abrazo entre ambas.