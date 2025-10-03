Taylor Swift hace curiosa mención al Real Madrid en tema de su nuevo disco 'The Life of a Showgirl'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift lanzó este viernes su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, en el que hace una curiosa mención al Real Madrid, una de esas aspiraciones imposibles que casi todo el mundo tiene y que ha incluido en su tema Wish List (lista de deseos), aunque ella asegura que no es su caso.

Una canción en la que la cantante fantasea con deseos inalcanzables que mucha gente tiene, desde conseguir un Oscar a ganar una Palma de Oro, el premio principal del Festival de Cannes.

Y, entre ellos, conseguir "un contrato con el Real Madrid", cuyo estadio Swift llenó en dos actuaciones los días 29 y 30 de mayo de 2024, dentro de su gira The Eras Tour.

Las interpretaciones de lo que esto pueda significar no se han hecho esperar

Lo satisfecha que se quedó por esos dos conciertos, que paralizaron la ciudad de Madrid, o las abultadas fichas de los jugadores del club merengue -como los 127 millones de euros pagados por Jude Bellingham o los 94 que costó en su día Cristiano Ronaldo-, son las dos más repetidas.

Aunque en el fondo, lo que hace Taylor Swift es comparar lo que la gente quiere -desde vivir en un yate a unas gafas de sol de Balenciaga o tener tres perros a los que considerar sus niños- con lo que ella quiere.

"Solo te quiero a ti", es lo que clama la cantante en una frase que todo el mundo ha entendido que se dirige a su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con el que anunció su próximo matrimonio.