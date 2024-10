"Tenía entre 8 y 9 años": hija de R. Kelly reveló que el rapero abusó sexualmente de ella cuando era niña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por primera vez, Buku Abi, hija de R. Kelly -rapero condenado por tres cargos de producción de pornografía infantil y otros tres por captar a un menor para relaciones sexuales- reveló que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su padre cuando ella era una niña.

La joven de 26 años contó esta terrible experiencia en R. Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey (disponible en TVEI Streaming Network) sucedió cuando tenía entre 8 y 9 años. "Recuerdo despertarme y que él me estaba tocando", se le escucha decir entre lágrimas. "No sabía qué hacer, así que me quedé ahí acostada, fingí estar dormida".

Joanne Kelly, nombre real de Buku Abi, explicó la razón por la que no habló antes: "Él era mi todo. Durante mucho tiempo, ni siquiera quería creer que había pasado. No pensé que, aunque fuera una mala persona, me haría algo así a mí". Finalmente, le contó a su madre y juntas pusieron la denuncia bajo un anónimo.

No obstante, no prosperó por el tiempo transcurrido ya que fueron a las autoridades cuando ella tenía 10 años. "No pudieron procesarlo porque esperé demasiado. En ese momento sentí que había hablado para nada". Tras las acusaciones de Abi, Jennifer Bonjean, la abogada de R. Kelly, rechazó la versión. "El Sr. Kelly niega con vehemencia estas acusaciones. Su exesposa hizo las mismas acusaciones años atrás, y fueron investigadas por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, que las declaró infundadas", señaló el comunicado enviado a People.

Asimismo, criticó a los creadores del documental por no contactarse con el equipo legal del rapero para responder a las denuncias.

Hija de R. Kelly negó haber sido manipulada por su madre

Cuando se estrenó el documental Sobreviviendo a R. Kelly en 2019, el cantante aseguró que su exesposa Andrea Kelly le "había lavado el cerebro" a sus hijos para alejarlos de él, sin embargo, Abi rechazó esa versión en Karma: A Daughter’s Journey.

"Él sabe exactamente por qué no podemos tener la relación que nos hubiera gustado tener con él", reza People. "No entiendo cómo puedes ponerle las manos encima a mi mamá y luego esperar que pueda tener la misma relación contigo", mencionó sobre los abusos que cometía R. Kelly con Andrea.



Tras alejarse de su padre, negó que haya una manipulación de por medio por parte de su madre. "Para mí, es injusto seguir diciendo eso, porque todos sabemos que no es cierto".

R. Kelly fue declarado culpable de producir pornografía infantil

El cantante de R&B caído en desgracia R. Kelly, que cumple una condena de 30 años por delitos sexuales, fue declarado culpable de pornografía infantil después de un juicio de un mes en su ciudad natal de Chicago (Estados Unidos).

Robert Sylvester Kelly, de 55 años, fue condenado por tres cargos de producción de pornografía infantil y otros tres por captar a un menor para relaciones sexuales, informó el Chicago Tribune.

El tres veces ganador del premio Grammy fue absuelto por un jurado federal de otros siete cargos, incluidos los de obstrucción a la justicia en un juicio anterior, dijo el periódico. Muchas víctimas contaron que habían conocido a su ídolo en un concierto y después alguien había deslizado un pequeño papel con los datos de contacto del cantante.

Aunque se les prometía hacer despegar su carrera musical, lo que sucedía era que se les "adoctrinaba" y forzaba a tener relaciones sexuales, mantenidas en un sistema "sórdido" bajo "medidas coercitivas", según la acusación.

