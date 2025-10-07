"Es repugnante": hija de Robin Williams pide que dejen de enviarle videos de su padre hechos con IA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Zelda Williams, hija del fallecido actor y comediante Robin Williams, pidió a sus seguidores que dejen de enviarle videos generados con inteligencia artificial (IA) de su padre. La también directora dijo en sus historias de Instagram que este tipo de contenidos son una "tontería" y que su padre no estaría de acuerdo con ello.

"Por favor, dejen de enviarme videos de mi papá hechos con IA. Dejen de creer que quiero verlos o que lo entiendo; no lo hago y no lo haré. Si solo quieren molestarme, ya he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguir con mi vida. Pero, por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él, a mí y a todos. Es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y créanme, no es lo que él querría", escribió.

Zelda también criticó la forma en que la tecnología está siendo utilizada, especialmente para recrear a "personas reales".

"Ver cómo el legado de personas reales se reduce a esto solo para que otros produzcan horrendos videos en TikTok manipulándolos como marionetas, es una locura. No están haciendo arte; están haciendo algo asqueroso, como hot dogs sobreprocesados, usando la vida de seres humanos, la historia del arte y la música, y luego se lo meten a la fuerza a otros esperando que les den un 'me gusta'. Es repugnante", manifestó.

En otro fragmento, Williams lanzó una crítica directa a la inteligencia artificial, asegurando que no representa el futuro.



"Y por el amor de todo, dejen de llamarlo 'el futuro'. La IA solo recicla y arroja mal el pasado para volver a consumirlo", agregó.

Zelda Williams contra el uso de la IA.Fuente: Instagram: Zelda Williams

Zelda Rae Williams ​ es una actriz, directora, productora y escritora estadounidense, hija del actor Robin Williams y la productora de cine Marsha Garces Williams.Fuente: Instagram: Zelda Williams

Zelda Williams ya había criticado el uso de la IA en el cine

En 2023, durante la huelga del sindicato SAG-AFTRA, Zelda Williams ya había criticado el uso de la inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz de intérpretes fallecidos. En ese momento, calificó las versiones digitales de su padre como "personalmente perturbadoras".

"He visto durante años cuántas personas quieren entrenar estos modelos para crear o recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como mi papá. Esto no es teórico, es muy real", comentó.

La directora agregó que el uso de inteligencia artificial (IA) para imitar voces y apariencias afecta también a los actores que siguen activos en la industria.

"Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus decisiones, de dar voz a caricaturas, de poner su esfuerzo y tiempo humanos en el arte de actuar. Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una mala imitación de grandes personas, y en el peor, un horrendo monstruo de Frankenstein, armado con lo peor de lo que es esta industria, en lugar de lo que debería representar, concluyó.