La India alerta de que la inteligencia artificial redefine la guerra y el poder mundial

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, señaló que los avances tecnológicos, las finanzas y los recursos naturales se utilizan cada vez más como herramientas de presión y rivalidad entre grandes potencias.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La India advirtió este lunes de que la inteligencia artificial, la tecnología y la economía digital se están utilizando como instrumentos de poder en un contexto de creciente competencia global y tensiones geopolíticas y pidió fortalecer la autonomía estratégica ante la volatilidad mundial.

"El mundo atraviesa una transformación de intensidad excepcional, en la que la tecnología, los datos y la economía digital se han convertido en herramientas de competencia y control", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, durante un discurso en Nueva Delhi.

El jefe de la diplomacia india aludió a la concentración industrial en Asia, especialmente en China, que reúne cerca de un tercio de la manufactura mundial, y destacó el papel del gigante asiático como líder en energías renovables, en contraste con Estados Unidos, convertido en un gran exportador de combustibles fósiles.

"Estados Unidos es hoy un gran exportador de combustibles fósiles, China lidera las energías renovables y las grandes tecnológicas se han transformado en actores por sí mismas", explicó.

"La naturaleza misma de la guerra se han transformado"

Jaishankar señaló que "la aplicación de sanciones, la confiscación de activos y el auge de las criptomonedas" están modificando el sistema financiero internacional, mientras que la competencia por minerales críticos y los controles tecnológicos endurecen las tensiones estratégicas entre potencias.

Esa rivalidad, añadió, se extiende también al terreno militar y estratégico, donde los avances tecnológicos están transformando la naturaleza de los conflictos. "La calidad del armamento y la naturaleza misma de la guerra se han transformado, volviéndola más distante, más destructiva y, sin duda, más propensa al riesgo", destacó.

El jefe de la diplomacia enmarcó esa evolución en lo que definió como una "instrumentalización de todo" y señaló que los avances tecnológicos, las finanzas y los recursos naturales se utilizan cada vez más como herramientas de presión y rivalidad entre potencias.

Jaishankar concluyó que, frente a este escenario, la India debe "seguir ascendiendo" y prepararse para operar en un entorno multipolar, reforzando su autonomía tecnológica y reduciendo su dependencia de las grandes potencias.