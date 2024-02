Hijo de Gary Sinise, actor de 'Forrest Gump', murió de una rara enfermedad: "Estamos desconsolados"

Se confirmó el fallecimiento de McCanna Anthony Sinise, hijo del reconocido actor Gary Sinise, quien interpretó al recordado 'Teniente Dan' en la película Forrest Gump. El deceso, aunque recién se ha hecho público el último martes, ocurrió el 5 de enero pasado.

A los 33 años, el joven luchaba contra un raro tipo de cáncer conocido como cordoma, según informó la cadena BBC.

Gary Sinise, conocido también por su papel en Apolo 13 y por su labor humanitaria a través de la Fundación Gary Sinise, dedicó emotivas palabras a su hijo a través del sitio web de la organización, donde McCanna había sido un miembro activo.

"Como padre, tenerlo como parte de la Fundación fue un regalo. Fue un gran representante que se preocupaba por la misión y por aquellos a quienes servimos, y estaba ansioso por verlo crecer con la organización", expresó.

El mensaje continúa con una reflexión sobre la pérdida de un ser querido: "Como cualquier familia que experimenta una pérdida así, estamos desconsolados y hemos estado manejándolo lo mejor que podemos. Como padres, es difícil perder a un hijo. Mi corazón está con todos los que han sufrido una pérdida similar, y con cualquiera que haya perdido a un ser querido".

¿Qué es el cordoma?

El cordoma, según chordomafoundation.org, es un tipo raro de cáncer de huesos que se forma generalmente en la columna vertebral o el cráneo, lo que lo hace especialmente difícil de tratar debido a su proximidad a estructuras vitales como la médula espinal, arterias, nervios y el cerebro.

"El cordoma no siempre es fácil de diagnosticar y puede confundirse con otros tipos de tumores. Obtener el diagnóstico correcto desde el principio es fundamental para poder encontrar y elegir el mejor tratamiento", indican los especialistas de la organización médica.

¿Quién es Gary Sinise y cuál es su filmografía?

Su interpretación en Forrest Gump no solo le valió el reconocimiento de la crítica y el público, sino que también le otorgó nominaciones al Oscar y al Screen Actors Guild Award. Más allá de su éxito en la actuación, Gary Sinise ha demostrado un compromiso con la ayuda humanitaria.

Nacido en Chicago, el actor mostró desde temprana edad su pasión por las artes escénicas. A los 18 años, co-fundó la compañía de teatro The Steppenwolf Theatre Company of Chicago junto a Terry Kinney y Jeff Perry. Durante siete años, Sinise desempeñó el papel de director artístico en esta compañía teatral.

Entre la lista de películas que ha participado, figuran: Rápida y mortal, Ransom, Snake Eyes, The Green Mile, Impostor, Misión a Marte, Operación Reno, The Human Stain, The Forgotten, I Still Believe, entre otras producciones de cine y televisión.





