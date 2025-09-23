"Son buenos amigos, nada más": Hugo García no tiene relación con Isabella Ladera, asegura su madre

La madre del exchico reality descartó que su hijo tenga una relación sentimental con la influencer venezolana, pese a los rumores que circulan en redes sociales.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hugo García e Isabella Ladera han despertado rumores de romance desde mayo, cuando comenzaron a mostrarse juntos en redes sociales. Han sido vistos compartiendo en familia, asistiendo a conciertos, cenando juntos y disfrutando de la playa. Sin embargo, para la madre de Hugo, él “no está en ninguna relación”.

En conversación con el programa América Hoy, Fabiola Silva, madre del exchico reality, aseguró que entre su hijo y la influencer venezolana solo existe una amistad. “No. Hugo no está en ninguna relación. Son buenos amigos, nada más”, afirmó.

Cuando la reportera le comentó que ambos se dejan ver de la mano y compartiendo momentos cercanos, Fabiola respondió: “Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación”.

La mamá de Hugo García niega romance con Isabella Ladera

“Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no sentimental”, insistió. “Nada, absolutamente nada de nada. Si es que sucede algo, me lo va a contar y todo el mundo lo va a saber”.

Agregó que, según lo poco que su hijo le comenta, lo nota tranquilo. “No es que haya una relación entre los dos. Hugo está bien grande, ya sabe lo que hace y es la decisión que él tome. La decisión que tomó ahora es apoyar a su amiga. Están juntos y apoyándose”.

Consultada sobre si le gustaría que más adelante se concrete una relación, respondió: “No sabría qué decirte. Es cuestión de él, yo no puedo decidir. La chica es regia, linda, encantadora. Horrible lo que le pasó, qué pena, no se lo deseo a ninguna mujer. Es lo peor que puede pasar”.

Estas declaraciones llegan semanas después del escándalo por la filtración del video íntimo de Isabella Ladera con su expareja, el cantante Beéle. En ese momento, la influencer venezolana expresó sentirse “profundamente devastada” y anunció que tomará medidas legales contra los responsables.

Isabella Ladera, Beéle y Hugo García

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo oficial a mediados de 2024, después de que la entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, denunciara públicamente una infidelidad y presentara pruebas del vínculo con la venezolana.

Poco después, la pareja compartió fotos románticas en redes sociales e Isabella apareció en dos videoclips de Beéle: Frente al mar y Mi refe. Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron el fin de la relación.

En mayo de 2025, Ladera volvió a ser noticia al aparecer en una transmisión en vivo junto al influencer peruano Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra. “Miren quién está por aquí... estoy viendo a alguien, ¿quién será?”, bromeó ella antes de mostrar a García, quien saludó tímidamente. “¿Se vio?”, preguntó él. “Sí”, respondió ella entre risas.

A pesar de que ambos se dejaron ver juntos en varias ocasiones, Isabella aclaró su situación sentimental: “No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis