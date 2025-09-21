"Donde estás tú, estoy yo": Isabella Ladera difunde emotivo post tras demandar a Beéle por video íntimo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera busca dejar atrás el incómodo momento vivido por la filtración de un video íntimo con el cantante colombiano Beéle que se volvió viral en Internet semanas atrás.

Ahora, la influencer venezolana compartió un emotivo post en sus redes sociales mostrando que quiere seguir con su faceta de creadora de contenido ignorando así las divulgaciones de su vida privada en medios.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y empresaria de 26 años no dudó en difundir, el último jueves, una emotiva fotografía al lado de uno de sus seres más queridos donde deja clara su intención de continuar con su vida.

“Donde estás tú, estoy yo”, escribió Ladera en una tierna imagen junto a su hija. En la fotografía, Isabella usa un bikini negro y posa en la orilla de la playa cargando a su pequeña quien le agarra del cuello para sostenerse.

En un breve video, en la misma publicación, Isabella Ladera camina sosteniendo a su pequeña quien sonríe en los brazos de su madre. Finalmente, la pequeña apoya su cabeza en el rostro de su madre mostrando un tierno momento juntas.

Por otro lado, la propia Ladera compartió un breve video en TikTok donde aparece sonriente y moviendo los brazos al ritmo de la canción de vallenato tropical El comelón del cantante colombiano Diomedes Díaz generando más de 57 mil reacciones y cientos de comentarios.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram

Isabella Ladera demandó a Beéle por filtración de video íntimo

Isabella Ladera demandó a Beéle por la filtración del video íntimo que se volvió viral en Internet. Según informó TMZ, la influencer venezolana acudió a los tribunales de Miami acusando a su expareja de “filtrar” el contenido privado.

El citado medio afirmó haber obtenido la demanda donde Ladera cuenta que los dos “filmaban videos de sexo en sus teléfonos” a pedido del intérprete de Morena y Si te pillara.

De acuerdo con TMZ, la creadora de contenido señaló que Beéle “era la única persona que tenía acceso al video además de ella” y que Ladera “borró su copia antes de que el material apareciera en línea” en la madrugada del último 7 de setiembre.

“En los documentos, Isabella Ladera dice que no dio su consentimiento para que se publicara el video sexual y que la filtración le causó vergüenza, humillación y angustia mental”, informa el portal internacional.

Posteriormente, la misma Ladera compartió un comunicado donde confirmó su denuncia contra el artista colombiano a quien le habría pedido eliminar dicho contenido explícito.

Finalmente, el reporte precisa que Beéle fue demandado por Isabela Ladera por los presuntos delitos de invasión a la privacidad y acoso cibernético sexual, además de “infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia” por lo que estaría pidiendo una indemnización y pena en su contra “por daños y perjuicios”.

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.