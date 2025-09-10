Últimas Noticias
¿Quién se quedó con la herencia millonaria de Hulk Hogan?

Hulk Hogan nació el 11 de agosto de 1953 en Georgia, Estados Unidos.
| Fuente: Instaggram: Hulk Hogan
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Nuevos documentos judiciales revelaron quién es el único beneficiario de la herencia de Hulk Hogan, la estrella de la WWE que falleció el pasado 24 de julio.

Hulk Hogan dejó casi 5 millones de dólares después de su muerte en julio, y ahora, nuevos documentos judiciales obtenidos por US Weekly y TMZ revelan que existe un único beneficiario de su patrimonio.

El ícono de la lucha libre y figura histórica de la WWE falleció a los 71 años el jueves 24 de julio a causa de un infarto agudo de miocardio, también conocido como ataque al corazón, según información oficial.

Según informes, Hogan tenía antecedentes de leucemia y fibrilación auricular, una condición que provoca latidos cardíacos irregulares.

Brooke Hogan, hija del luchador, quedó fuera del testamento

Los registros judiciales señalan que Brooke Hogan, hija del luchador, no fue incluida en el testamento. Esto responde a una decisión que ella misma solicitó hace varios años y de la que habló públicamente en agosto.

Según explicó, prefirió apartarse porque temía que surgieran conflictos familiares tras la muerte de su padre. "Estaba llorando desconsoladamente... Solo dije: 'sáquenme de todo, no quiero ser parte de eso'", recordó en una entrevista que recoge People.

Por otro lado, Steven Oleksy, esposo de Brooke, aclaró que el distanciamiento con Hogan "no tuvo nada que ver con su nueva esposa", Sky Daily, sino con la relación complicada entre padre e hija.

En 2022, cuando Brooke se casó con Oleksy, Hulk Hogan se negó a acompañarla al altar y tampoco asistió a la ceremonia. Según contó el propio Oleksy, el luchador argumentó que "ya no asistía a bodas ni funerales".

¿Quién es el heredero de la fortuna de Hulk Hogan?

Ante la exclusión de Brooke Hogan del patrimonio del luchador profesional, se confirmó que los 5 millones de dólares irán a manos de su hijo Nick Hogan.

De acuerdo con documentos obtenidos por los medios antes mencionados, Nick, de 35 años, fue nombrado co-representante personal de la herencia de su padre.

En los escritos, presentados en el condado de Pinellas, Florida, el 9 de septiembre, Nick también propuso que un hombre identificado como Terry McCoy actúe como curador del patrimonio.

