"Gracias Perú por hacerme sentir tan querida": Larissa Riquelme debutó como periodista deportiva en Lima

Larissa Riquelme, 'La novia del Mundial', se lució en su debut como periodista deportiva en Lima. | Fuente: Instagram (larissariquelme)

Brilló en su visita a Lima. Larissa Riquelme, la recordada 'Novia del Mundial', se lució el último martes en su debut como periodista deportiva en el partido entre Perú y Paraguay que acabó con triunfo del seleccionado visitante por 1 a 0 en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La modelo e influencer paraguaya de 40 años no pudo ocultar su emoción por el cariño recibido en nuestro país. Además de mostrar en diversos medios sus habilidades como analista y comentarista deportiva.

A través de un reciente video publicado en su Instagram, Larissa compartió las entrevistas y fotos que le pidieron durante su estadía en el Estadio Nacional.

“Ayer viví uno de esos momentos que quedan guardados en el alma. Al salir de la cancha me encontré con tanta gente esperándome (…) Entre abrazos, sonrisas y hasta lágrimas. Ese cariño sincero es el mayor regalo que me llevo de Lima y del Perú”, escribió la paraguaya.

“Gracias Perú por hacerme sentir tan querida, tan en casa. No tengo palabras para describir lo que siento, solo gratitud infinita. ¡Los llevo en mi corazón para siempre!”, concluyó el post recibiendo diversos mensajes de felicitaciones por sus seguidores.

Larissa Riquelme es una modelo paraguaya que fue catalogada como 'La novia del mundial' en Sudáfrica 2010. | Fuente: Instagram (larissariquelme)

Larissa Riquelme comentó el partido entre Perú y Paraguay en Lima

Larissa Riquelme se lució en su primera transmisión periodística en el partido entre Perú y Paraguay correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Asimismo, Larissa compartió fotos y videos de su debut como comentarista deportiva celebrando la victoria de Paraguay contra Perú por la mínima diferencia en el estadio Nacional.

“Es mi primera transmisión. Paraguay hizo historia al ganarle de local a Perú por 1 a 0. Una noche cargada de emoción y orgullo, que marca el cierre de las Eliminatorias. ¡La garra guarí nunca se rinde!”, escribió Riquelme en Instagram.

Previamente, la denominada ‘Novia del mundial’ dio entrevistas a distintos medios nacionales y extranjeros para hablar de su nueva faceta como comentarista de deportes siendo acreditada a conferencias de prensa en la capital peruana, tal como mostró ella misma en sus redes sociales antes del encuentro.

“La gente sabe y es de público conocimiento que yo amo Perú, pero en Paraguay merecemos gritar gol y romper la racha que tenemos contra Perú, de que nunca le pudimos ganar de local al equipo peruano. Si le ganamos a la selección peruana, será algo histórico y no solo dentro del futbol, sino a nivel mundial”, declaró Riquelme al programa Todo se filtra antes del partido.

Larissa Riquelme hizo su debut como comentarista deportiva en el partido entre Perú y Paraguay.Fuente: Instagram (larissariquelme)

¿Cómo vivió Larissa Riquelme la clasificación de Paraguay al Mundial?

Larissa Riquelme fue entrevistada por varios medios deportivos que la vieron en su nueva faceta como periodista en el Estadio Nacional. En una entrevista con el canal Movistar Deportes, la modelo paraguaya contó cómo vivió la clasificación de su país al Mundial 2026 ante Ecuador la fecha anterior.

“La vivimos super felices y emocionados y con muchas ansias de saber cómo iba a acabar ese encuentro. Sobre todo, porque enfrentamos a un equipo de Ecuador bastante competitivo. Mejoró mucho la táctica y la técnica”, señaló.

En ese sentido, tuvo palabras de elogio para Gustavo Alfaro, actual técnico de Paraguay. “Con el profesor Alfaro se dejó un antes y después con una selección que venía en derrotas y que venía pasando por tormentas. Hoy estamos felices y contentos con esta clasificación”, comentó.