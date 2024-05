"Breaking Bad iba a ser cancelada": Reymond Cruz recordó que la serie no fue un éxito en sus inicios

Raymond Cruz, conocido por su papel como Tuco Salamanca en la exitosa serie Breaking Bad, compartió detalles sobre los desafíos iniciales que enfrentó el programa antes de alcanzar su estatus de fenómeno cultural.

Durante una conferencia de prensa en la Comic Con Costa Rica, reveló que la famosa serie -que cumplió 16 años desde su estreno- estuvo al borde de la cancelación en sus primeras dos temporadas debido a su baja audiencia (solo 12 millones de espectadores cada semana). "El guión era genial, pero la serie no lograba captar la atención del público", expresó. "No fue hasta la tercera temporada, cuando la gente empezó a engancharse de verdad y el show despegó, cuando todo mundo comenzó a ver los episodios cada semana y se dieron cuenta de la producción, el guión y los personajes y que era una gran historia de un antihéroe".

A partir de entonces, la serie despegó y se convirtió en un fenómeno, atrayendo a millones de espectadores cada semana. Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, narra la historia de Walter White, un profesor de química diagnosticado con cáncer que se introduce en el mundo del narcotráfico para asegurar el futuro financiero de su familia. Raymond Cruz destacó la calidad del guion y la complejidad de los personajes, describiendo la serie como una "gran historia de un antihéroe".

El actor también compartió su experiencia al interpretar a Tuco Salamanca, un narcotraficante memorable en la serie. Contó que aceptó el papel con la condición de no alterar la esencia del personaje, un acuerdo que fue respaldado por el creador. Aunque el personaje de Cruz tuvo una participación relativamente breve, su presencia se amplió en la precuela de la serie, Better Call Saul.

Raymond Cruz forma parte de los invitados especiales de la Comic Con Costa Rica, un evento que reúne a fanáticos del cine, la televisión, el cómic y el anime.

La carrera de Raymond Cruz

Raymond Cruz es un actor estadounidense conocido por su versatilidad y habilidad para interpretar una amplia gama de personajes. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas películas y series de televisión, destacándose por su talento y compromiso con cada papel que interpreta.

Comenzó su carrera en la década de 1980, apareciendo en películas como Band of the Hand (1986) y The Penitent (1988). Sin embargo, fue en la televisión donde encontró reconocimiento y éxito. Cruz es conocido por su papel como el narcotraficante Tuco Salamanca en la aclamada serie Breaking Bad (2008-2013), donde dejó una impresión duradera con su actuación intensa y memorable.

Además de su trabajo en la famosa serie, ha tenido numerosas apariciones en televisión, incluyendo roles en series como The Closer (2005-2012), Better Call Saul (2015), y Major Crimes (2012-2018). Ha demostrado su versatilidad al interpretar una variedad de personajes, desde villanos hasta hombres de ley, y ha sido elogiado por su capacidad para dar vida a cada uno con autenticidad y profundidad.

Fuera de la televisión, Raymond Cruz ha continuado trabajando en el cine y el teatro, participando en una variedad de proyectos. Su dedicación a su oficio y su habilidad para transformarse en diferentes roles lo han establecido como uno de los actores más respetados y talentosos de la industria del entretenimiento.

¿Por qué Breaking Bad es un éxito?

La serie presenta un guión meticulosamente elaborado que equilibra la intriga, el suspenso y la emoción en cada episodio. La trama sigue una progresión coherente y lógica, manteniendo a los espectadores enganchados desde el primer momento.

Los personajes de Breaking Bad son profundos y multifacéticos, con motivaciones y conflictos internos que los hacen humanos y realistas. El desarrollo de los personajes a lo largo de la serie es impresionante, especialmente el del protagonista, Walter White, cuya transformación de maestro de química a narcotraficante esencia el corazón de la historia.

El elenco ofrece interpretaciones magistrales que elevan aún más la calidad de la serie. Bryan Cranston y Aaron Paul en particular entregan actuaciones memorables que les valieron el reconocimiento de la crítica y numerosos premios.

La serie aborda temas complejos y universales como la moralidad, la familia, el poder y la corrupción. A través de la historia de Walter White, Breaking Bad invita a los espectadores a reflexionar sobre cuestiones éticas y existenciales.

