Ibai Llanos en Lima: el streamer probó el pan con chicharrón, paseó por la ciudad y causó furor entre sus seguidores

El popular streamer español sorprendió a sus seguidores al aparecer en Lima, cumplir su promesa de probar el clásico pan con chicharrón y visitar a un joven creador de contenido en un cerro de la ciudad.

Lo prometido es deuda. Ibai Llanos había asegurado que probaría el pan con chicharrón en Perú luego de que el tradicional desayuno se coronara campeón del Mundial de los Desayunos, y finalmente cumplió su palabra. Este martes, el popular streamer español fue visto recorriendo las calles del Centro Histórico de Lima, generando furor entre los transeúntes.

En octubre, Ibai anunció que iniciaría un viaje por Latinoamérica. Su ruta comenzaría en Chile y luego continuaría por otros países de la región. Aunque en redes sociales solo ha revelado que su “segundo destino” fue Argentina, las imágenes ya lo delatan: Ibai está en Lima, y llegó acompañado del influencer argentino Gaspi.

Ibai prueba el pan con chicharrón… en Lima

La visita del streamer llega dos meses después de que el pan con chicharrón se alzara con la victoria en el Mundial de los Desayunos, imponiéndose en la final a la arepa reina pepiada de Venezuela. El certamen, creado por el propio Ibai, reunió a 16 platos típicos y generó un importante eco mediático en América y España gracias a sus votaciones abiertas en redes sociales.

Tras el Mundial, Ibai ya había probado por primera vez un pan con chicharrón preparado especialmente para él en un restaurante de España. Entonces quedó encantado: “Hay que decirlo: los peruanos son muy buenos. Creo que hay grandes desayunos en el mundo, pero esto es una auténtica delicia”, dijo en sus redes.

Ahora lo probó en su propio territorio. Según varios videos difundidos en TikTok, Ibai visitó El Chinito, uno de los locales de sánguches más emblemáticos de Lima. Allí pidió el clásico pan con chicharrón con camote frito y salsa criolla, e incluso conversó con los cocineros mientras preparaban el tradicional desayuno.

Ibai visitó vivienda de Koirandoshil en un cerro de Comas

Pero su experiencia en Lima no terminó en el desayuno. Antes de llegar a El Chinito, Ibai decidió cumplir otra misión: conocer a Koirandoshil, un joven tiktoker peruano conocido por su contenido sobre videojuegos.

“Hoy pasará algo genial”, había adelantado Koirandoshil en TikTok. Horas después, publicó imágenes bajando las escaleras del Cerro El Portal La Esperanza, en el distrito de Comas, acompañado por el streamer español. “¿Cuántas escaleras son? ¿Qué hacéis con el tema?”, se le escucha decir a Ibai en uno de los clips que ya se viralizaron.

Dentro de la vivienda del tiktoker peruano, Ibai le expresó su admiración y su intención de dar visibilidad a su historia: “Quiero compartir tu historia: primero, para que te puedan seguir y, segundo, para que conozcan el esfuerzo que hay detrás de creadores de contenido como tú”.

En un video publicado el lunes, Koirandoshil ya había adelantado en YouTube que Ibai venía a Lima: “Hace unos días, una persona misteriosa me contactó desde España para acordar una colaboración. Esta persona dice ser asesor del grupo de Ibai. Aprovechando que Ibai visitaría Perú, no sería tan mala idea que él pasara por mi casa, todo con la finalidad de poder ver mi setup”.

Por lo pronto, la visita de Ibai Llanos queda ahí: ya cumplió su promesa de probar el tradicional sánguche en territorio peruano, recorrió distintos puntos de la ciudad y se acercó aún más a la gastronomía local. Sin embargo, aún tiene un pendiente: ¿dónde está la Sartén de Oro, el trofeo con el que condecoró al pan con chicharrón tras su triunfo en el Mundial de los Desayunos?

