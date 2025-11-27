Ibai Llanos queda impactado con la "increíble" historia del streamer peruano Koirandoshil

El youtuber español visitó Ventanilla para conocer a Koirandoshil, un joven peruano que continúa creando contenido pese a las dificultades.

“Una historia que merece la pena compartir”, escribió Ibai Llanos este jueves en una publicación de Instagram, donde difundió un video presentando la historia de Koirandoshil.

El popular streamer español continúa su gira Viajando por Latam, con la que por primera vez recorre varios países de la región. Perú —campeón de su recordado Mundial de los Desayunos— era una parada obligatoria.

¿Por qué vino Ibai Llanos al Perú?

El último martes, seguidores de Ibai viralizaron imágenes en redes donde se le veía comiendo pan con chicharrón y recorriendo distintos puntos de Lima. Sin embargo, según contó él mismo, la experiencia que realmente lo marcó fue su visita a Ventanilla para conocer a un creador peruano.

El joven en cuestión es Koirandoshil, un tiktoker y streamer de videojuegos que vive en Cerro El Portal La Esperanza. A pesar de las condiciones precarias en su barrio, se las ingenia para continuar creando contenido y mantener activa a su comunidad digital. Este jueves, Ibai publicó finalmente el video del encuentro.

Ibai Llanos conoce a Koirandoshil

“Estoy con Gaspi en Perú para conocer una de las historias más increíbles en cuanto a creación de contenido”, comentó antes de presentar la “historia espectacular” de Koirandoshil.

“Hemos subido 500 escaleras”, le dice Ibai al joven streamer al ingresar a su casa. “Lo sé. Es demasiado complicado”, responde él.

En las imágenes se ve al creador español recorriendo la humilde vivienda de Koirandoshil, quien relata que, a pesar del techo de calamina, la lluvia no se filtra; sin embargo, un derrumbe reciente provocó la caída de piedras y dañó una de las paredes.

El joven también contó que, cuando intentó contratar el servicio de internet, la empresa se negó debido a lo “complicado y peligroso” del acceso a la zona. Finalmente, fue él mismo quien tuvo que realizar la instalación para poder seguir transmitiendo.

“Lo más curioso es que, cuando conseguí mi computadora, tuve que hacer muchas cosas para obtener los componentes. La mayoría los encontré incluso dañados. Técnicamente me habían estafado; he tenido que reparar la gráfica”, explicó.

Ibai Llanos también comió el pan con chicharrón

Antes de cerrar el video, Ibai comentó sobre el clima limeño: “Hay calor, pero en realidad no son tantos grados, es la humedad”. Y para coronar la visita, ambos brindaron con una Inca Kola, que Ibai probó por primera vez. “No sabe nada a Coca Cola. Es verdad que es como chicle… como el meloncito para la gente de España, hecho bebida”, bromeó.

En un video previo, publicado el lunes, Koirandoshil ya había adelantado la visita: “Hace unos días, una persona misteriosa me contactó desde España para acordar una colaboración. Dice ser asesor del grupo de Ibai. Aprovechando que Ibai visitaría Perú, no sería mala idea que él pasara por mi casa, para ver mi setup”.

El streamer peruano también había publicado en Tiktok el miércoles imágenes de Ibai visitando El Chinito, uno de los locales de sánguches más emblemáticos de Lima. Allí el español pidió el clásico pan con chicharrón con camote frito y salsa criolla, e incluso conversó con los cocineros mientras preparaban el tradicional desayuno.

Por ahora, la visita de Ibai Llanos en territorio peruano queda en ese emotivo encuentro: recorrió distintos puntos de Lima y se acercó aún más a la gastronomía local. Sin embargo, queda un misterio sin resolver: ¿dónde está la Sartén de Oro, el trofeo con el que coronó al pan con chicharrón en su Mundial de los Desayunos?

