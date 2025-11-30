“No tengo palabras”: Ibai Llanos se rinde ante el ceviche peruano y lo llama “el mejor del mundo”

El streamer español visitó Lima por primera vez, probó el pan con chicharrón y grabó un video en Maido, el Mejor Restaurante del Mundo, donde quedó impresionado con su versión del cebiche peruano.

Ibai Llanos llegó esta semana por primera vez al Perú como parte del recorrido que viene realizando por Latinoamérica. El popular creador español —uno de los streamers más influyentes del mundo— aprovechó su paso por Lima para conocer de cerca la gastronomía peruana y visitar Maido, el restaurante que este año fue elegido como el Mejor del Mundo según la prestigiosa lista The World’s 50 Best 2025.

El streamer aterrizó en Lima el martes 24 de noviembre con varios objetivos: conocer en persona al creador peruano Koirandoshil, probar el clásico pan con chicharrón en una de las sangucherías más tradicionales de la capital y entregar la Sartén Dorada, el trofeo con el que Perú se coronó campeón del Mundial de los Desayunos, certamen organizado por el propio Ibai.

Pero su visita también se convirtió en la oportunidad perfecta para cumplir un sueño gastronómico: grabar un video en Maido. “Es uno de los videos que más ilusión me hace grabar”, comentó sentado frente a la mesa, listo para una experiencia que lo llevaría por los insumos de las tres regiones del Perú.

Ibai Llanos prueba el ceviche

“El mejor restaurante del mundo en 2025 está en Perú. Y he ido”, escribió en la descripción del video publicado este domingo. En las imágenes se ve a Ibai degustando un menú variado con chía, paiche, camarones, atún, erizos y una reinterpretación del ceviche, preparada por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura: una versión que incluye crema de pistachos, caracoles de mar, calamar, fortuno —un pez del norte peruano— y leche de tigre.

La reacción del streamer fue inmediata: “No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo. Necesito pedir otro. ¡Que viva Perú y que viva el ceviche! Es un 10 de 10”, exclamó después de probar el plato bandera.

Al terminar la experiencia, Ibai volvió a rendirse ante la cocina peruana: “Increíble, brutal, impresionante… En Perú se come espectacular. Viva Perú”.

Ibai prueba el pan con chicharrón… en Lima

La llegada del streamer se dio dos meses después de que el pan con chicharrón se coronara campeón del Mundial de los Desayunos, imponiéndose en la final a la arepa reina pepiada de Venezuela. El certamen —creado por él mismo— reunió a 16 platos típicos y generó un fuerte impacto en redes sociales en Latinoamérica y España.

Tras dicha victoria, Ibai ya había probado una versión del sánguche en España, donde quedó encantado: “Hay que decirlo: los peruanos son muy buenos. Esto es una auténtica delicia”, comentó entonces.

Ahora lo probó en su mejor hábitat: Lima. Videos difundidos en TikTok lo mostraron visitando El Chinito, uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. Allí pidió el clásico pan con chicharrón con camote frito y salsa criolla, conversó con los cocineros y se dejó sorprender por la preparación del tradicional desayuno peruano.

Por ahora, la visita de Ibai queda ahí: cumplió su promesa de probar el sánguche en territorio peruano, recorrió varios puntos de la capital y comió en el Mejor Restaurante del Mundo. Pero aún tiene un pendiente: ¿dónde está la Sartén Dorada? El streamer asegura que ya la entregó… y que pronto revelará a quién.

