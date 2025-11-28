Ibai Llanos cuenta cómo fue su visita en Perú y revela que ya entregó la sartén dorada a "una persona especial"

Ibai llanos rompió su silencio y habló por primera vez sobre su reciente visita en Perú luego de ser visto comiendo Pan con chicharrón en la conocida franquicia El chinito, además de ser grabado en las calles de la capital peruana y haber ido al distrito de Ventanilla a visitar al streamer peruano Koirandoshil como parte de su gira Viajando por Latam.

En efecto, el conocido streamer español estuvo en Lima y contó cómo fue comer Pan con chicharrón en nuestro país.

“Sí, muy bien. La verdad que me hizo mucha ilusión porque allí también ellos pusieron el menú Kurai en su día y me han contado todo (…) Ahí fue donde me dieron mucho apoyo y pude conocer a todos los trabajadores, a todos los cocineros y estuvo muy bien la verdad”, comenzó diciendo el famoso creador de contenido.

Del mismo modo, admitió haber disfrutado al máximo el sabor del Pan con chicharrón. “Muy bueno increíble. Hay diferencia en comerlo en Perú que comerlo en España. Allá lo cocinaba gente de Perú, pero acá es de otro nivel”, comentó en declaraciones para América Noticias.

Ibai Llanos revela que ya entregó la sartén dorada a un famoso peruano

Ibai Llanos confirmó que ya entregó la sartén dorada a un famoso peruano como premio por el Mundial de Desayunos que ganó el Perú con el Pan con chicharrón siendo una tendencia mundial en varios países.

“Ya lo verán. Lo tengo grabado. Lo he entregado a una persona especial. Ya lo verán. En dos o tres días lo conocerán. De hecho, se lo entregué ayer o antes de ayer, así que ya lo verán”, manifestó el también presentador de esports.

Si bien no quiso dar el nombre del famoso peruano, Ibai recalcó que este se “impactó mucho” una vez que recibió la sartén dorada por que “no se lo esperaba”.

“Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía muchas opciones de comentarios que me habían dejado los peruanos de qué hacer con la sartén de oro, y al final, yo dije que esa persona se la tiene que llevar”, sostuvo.