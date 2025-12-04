"Una de las joyas del Perú": Ibai Llanos prueba la comida callejera peruana y revela cuál es su plato favorito

El streamer español aprovechó su visita a Lima para degustar los platillos más tradicionales de la gastronomía peruana, antes de preparar el clásico pan con chicharrón.

La semana pasada, Ibai Llanos aterrizó por primera vez en Lima para cumplir con una ajetreada agenda que lo llevó a conocer de cerca la comida peruana y, además, entregar la Sartén de Oro, el trofeo que ganó el pan con chicharrón tras coronarse campeón en su Mundial de los Desayunos. Pero lo que no había previsto era que, en este viaje, también descubriría su platillo peruano favorito.

"Probé la comida callejera de Perú... y cociné el mejor desayuno del mundo: pan con chicharrón", anunció Ibai este jueves en sus redes sociales, junto a un video en el que registró su visita a El Señorío de Sulco y probó otros platillos tradicionales como la causa limeña, los anticuchos y los picarones con miel.

Mira a Ibai Llanos degustando comida callejera peruana...

¿Qué platillos peruanos degustó Ibai?

En su primera parada, el streamer español inició la degustación, acompañado por el chef Flavio Solórzano, con un ceviche de pescado, al que calificó como “un vicio bueno, una combinación increíble”. Luego continuó con causa limeña, papa rellena y anticuchos de corazón, de los que comentó: “Esto te quita el hambre y te quita todo”.

Entre los platos de fondo, probó ají de gallina y lomo saltado, sobre el que destacó: “Uno de los platos por excelencia de este país. Una de las joyas peruanas… no falla. Siempre uno de mis favoritos del Perú, peleándole de tú a tú con el ceviche. Ceviche, pan con chicharrón y lomo saltado diría que son las joyas de la corona”, añadió.

La sesión gastronómica cerró con picarones con miel y un tradicional emoliente, antes de pasar al siguiente punto de su recorrido.

Ibai prepara pan con chicharrón

Su segunda visita fue a El Chinito, donde conoció a su dueño, Félix Yong. Allí, Ibai se animó a preparar pan con chicharrón —el desayuno que se coronó campeón en su Mundial de los Desayunos— acompañado del streamer argentino Gaspi.

Ambos cortaron chicharrón, armaron los sánguches con pan, camote y cebolla, y probaron el resultado. “Es una locura”, dijo Ibai entusiasmado. Luego, repartió varios panes con chicharrón a los transeúntes del Centro Histórico.

¿Se viene el Mundial de Postres?

Tras el éxito del Mundial de los Desayunos, donde Perú obtuvo el primer lugar, Ibai dejó abierta la posibilidad de una nueva competencia culinaria.

“¿Crees, Flavio, que Perú sería un buen candidato a ganar el Mundial de Postres si hubiese un mundial de postres?”, le preguntó al chef Flavio Solórzano. “Estamos preparados para ganar con el picarón”, respondió el cocinero.

¿Por qué vino Ibai Llanos al Perú?

La semana pasada circularon imágenes de Ibai comiendo pan con chicharrón y recorriendo Lima; sin embargo, él contó que su visita tuvo un propósito especial: conocer a un creador peruano cuya historia lo conmovió.

Se trata de Koirandoshil, tiktoker y streamer de videojuegos que vive en Cerro El Portal La Esperanza, en Ventanilla. A pesar de las limitaciones económicas en su barrio, continúa creando contenido y manteniendo activa a su comunidad. Ibai publicó el video del encuentro el jueves pasado.

Ibai Llanos entrega la Sartén de Oro

“Ha sido difícil saber a quién entregarle la Sartén de Oro… había muchas opciones”, había explicado Ibai. “El Chinito era una de ellas, el Museo de Oro… incluso me mencionaron a políticos. Pero mi decisión final fue entregarle esta sartén a alguien que ustedes me recomendaron mucho”.

Tres meses después del torneo, el español reveló finalmente al ganador del trofeo: El Edu, creador peruano con más de 387 mil seguidores en TikTok. Para Ibai, fue quien hizo “el mejor trabajo” para impulsar al Perú durante la competencia.

“Creo que tú has sido un gran representante peruano”, le dijo Ibai al entregarle la sartén.

El Edu, emocionado, respondió: “Gracias por la oportunidad. Fue una locura. Creo que nadie se imaginó todo esto y, con gusto, porque siempre que tocan la comida peruana, todos nosotros salimos ahí”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis