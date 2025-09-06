Integrantes de System of a Down sorprenden a sus fans al ser vistos en un concierto de Dua Lipa

Un video en redes sociales mostró a los músicos en el público del Radical Optimism Tour, gira de Dua Lipa por Canadá.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cruce entre dos mundos musicales muy distintos generó sorpresa entre los fanáticos cuando Shavo Odadjian, bajista de System of a Down, y John Dolmayan, baterista de la misma banda, fueron vistos en uno de los conciertos del Radical Optimism Tour, la actual gira de Dua Lipa.

Un video difundido en redes sociales muestra a ambos músicos disfrutando del espectáculo entre el público. Aunque no se ha confirmado la ciudad exacta, algunos seguidores especulan que se trató de Toronto, Canadá, punto donde los itinerarios de ambas giras podrían haber coincidido.

Actualmente, Dua Lipa se encuentra recorriendo América del Norte con una de las giras pop más comentadas del año, mientras que System of a Down volvió a los escenarios con su stadium tour 2025.

El encuentro llamó la atención por lo inesperado del cruce: por un lado, Dua Lipa se ha consolidado como una de las estrellas pop más influyentes de la última década, con éxitos globales que encabezan listas en todo el mundo; por otro, System of a Down es un referente del metal alternativo y del nu metal desde inicios de los 2000, con una base de seguidores leales y de larga trayectoria.

Dua Lipa llega a Lima: su primer concierto en Perú

La superestrella británica del pop, Dua Lipa, confirmó su primera visita a Perú como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde reveló las fechas y los países que visitará.

El concierto en Lima se llevará a cabo el 25 de noviembre en el estadio San Marcos, donde la artista deleitará a sus fanáticos con éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de sus recientes lanzamientos.

La etapa 2025 del Radical Optimism Tour inició el mes pasado en Melbourne, Australia, recibiendo elogios de la crítica. Medios como el Herald Sun calificaron el espectáculo como "una alegre mezcla de éxitos absolutos, un show de luces imparable y deslumbrantes cambios de vestuario", mientras que Rolling Stone Australia le otorgó cuatro estrellas.