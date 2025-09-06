Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Integrantes de System of a Down sorprenden a sus fans al ser vistos en un concierto de Dua Lipa

System of a Down y Dua Lipa habrían coincidido en Canadá por sus respectivas giras.
System of a Down y Dua Lipa habrían coincidido en Canadá por sus respectivas giras. | Fuente: Instagram: @systemofadown/@dualipa
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Un video en redes sociales mostró a los músicos en el público del Radical Optimism Tour, gira de Dua Lipa por Canadá.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cruce entre dos mundos musicales muy distintos generó sorpresa entre los fanáticos cuando Shavo Odadjian, bajista de System of a Down, y John Dolmayan, baterista de la misma banda, fueron vistos en uno de los conciertos del Radical Optimism Tour, la actual gira de Dua Lipa. 

Un video difundido en redes sociales muestra a ambos músicos disfrutando del espectáculo entre el público. Aunque no se ha confirmado la ciudad exacta, algunos seguidores especulan que se trató de Toronto, Canadá, punto donde los itinerarios de ambas giras podrían haber coincidido. 

Actualmente, Dua Lipa se encuentra recorriendo América del Norte con una de las giras pop más comentadas del año, mientras que System of a Down volvió a los escenarios con su stadium tour 2025. 

El encuentro llamó la atención por lo inesperado del cruce: por un lado, Dua Lipa se ha consolidado como una de las estrellas pop más influyentes de la última década, con éxitos globales que encabezan listas en todo el mundo; por otro, System of a Down es un referente del metal alternativo y del nu metal desde inicios de los 2000, con una base de seguidores leales y de larga trayectoria. 

@filtermexico excelente ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #systemofadown #dualipa #fyp #nuevovideo #parati ♬ sonido original - FILTER México

Dua Lipa llega a Lima: su primer concierto en Perú

La superestrella británica del pop, Dua Lipa, confirmó su primera visita a Perú como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde reveló las fechas y los países que visitará.

El concierto en Lima se llevará a cabo el 25 de noviembre en el estadio San Marcos, donde la artista deleitará a sus fanáticos con éxitos como LevitatingPhysical y Don’t Start Now, además de sus recientes lanzamientos.

La etapa 2025 del Radical Optimism Tour inició el mes pasado en Melbourne, Australia, recibiendo elogios de la crítica. Medios como el Herald Sun calificaron el espectáculo como "una alegre mezcla de éxitos absolutos, un show de luces imparable y deslumbrantes cambios de vestuario", mientras que Rolling Stone Australia le otorgó cuatro estrellas.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
System of a Down Dua Lipa

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA