J Balvin se disculpó tras apoyar el polémico mensaje de Justin Bieber a Chris Brown. | Fuente: Instagram

El cantante de reguetón J Balvin se sumó a la polémica por el mensaje de Justin Bieber a Chris Brown. El ídolo pop llamó "error" a la agresión física que le propinó Brown a la cantante Rihanna. El colombiano fue criticado por apoyar las palabras del canadiense que empezó rindiendo homenaje al trabajo del rapero.

"Puse 100 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris Brown como una leyenda dentro del entretenimiento. No soy nadie para juzgar su vida personal, no soy adivino para conocer qué pasó. No acepto ninguna violencia contra nadie, pero sí aprecio el talento", escribió J Balvin, tras las críticas, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas. El reguetonero explicó que él solo vio "su talento, no su vida personal. Fácil es juzgar detrás de la pantalla, pero igual mi mente está en equilibrio y sé qué quería decir", agregó el músico de "Mi gente".

Puse 💯 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal , no soy adivino para conocer qué pasó NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SI aprecio el talento. — J BALVIN (@JBALVIN) 5 de mayo de 2019

Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen por que cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y se que lo que quería decir y viene una canción también. — J BALVIN (@JBALVIN) 5 de mayo de 2019

EL POLÉMICO MENSAJE DE BIEBER

En el mensaje de Justin Bieber, compartido en su cuenta de Instagram, él comparaba con una foto a Chris Brown como la mezcla de Michael Jackson y el rapero estadounidense 2Pac. Su intención era rendirle homenaje en vida.

El artista de hip hop le agradeció por sus palabras. "Te amo, hombre. Gracias por creer en mí. ¡Tu estrella brilla tanto y tu corazón es inigualable. Eres un rey, pero más importante aun, fuiste puesto aquí para inspirar y crear infinitas posibilidades", le respondió en Instagram.



Como se recuerda, Chris Brown y Rihanna se conocieron en un concierto en el 2004. Cinco años de relación culminaron con un episodio violento, que llevó a Rihanna a denunciar a Brown por violencia física. Luego de que se filtraran fotografías del rostro de la cantante golpeada, el intérprete habló a la prensa y aseguró que le dio un puñetazo y le rompió el labio, luego de que ella descubriera un mensaje de texto en su teléfono de otra persona.