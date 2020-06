J Balvin, Shakira y Miley Cyrus piden un tratamiento igualitario para la COVID-19. | Fuente: Instagram / EFE / AFP

Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Coldplay, Justin Bieber y una decena de otros artistas participaron en una transmisión global para urgir a los líderes mundiales el desarrollo y la distribución equitativa "entre todos y en todas partes" de tratamientos y vacunas contra la COVID-19.

Bajo la sombrilla de la organización Global Citizen, las estrellas sumaron sus voces a las de políticos, filántropos, científicos y actores durante un programa de dos horas en el que se anunciaron donaciones, se revelaron iniciativas y se puso la lupa sobre la forma en la que el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las comunidades que ya eran vulnerables.

Entre Gobiernos y organizaciones se sumaron US$ 1.500 millones en efectivo y US$ 5.400 millones en préstamos, para un total de US$ 6.900 millones destinados a ayudar a combatir la pandemia.

El conductor de la transmisión, el actor Dwayne Johnson, elevó un petición hacia la "empatía" y recordó que la lucha contra la COVID-19 es también una batalla "contra la injusticia social". Además, espera que todos los ciudadanos exijan a sus Gobiernos mejorar la educación, sistemas de salud sólidos y prácticas sustentables.

UN SHOW DE MÚSICA, LIBERTAD E IGUALDAD

Miley Cyrus, la encargada de organizar la parte musical del espectáculo, abrió las presentaciones con una versión en country de "Help", la canción inmortalizada por los Beatles, desde un estadio deportivo vacío.

"Mi generación está hambrienta por un cambio y estamos usando nuestras voces para impulsar ese cambio", afirmó en medio del show.

En tanto, desde una terraza de un edificio en Barcelona, Shakira interpretó su éxito de 2010 "Sale el sol" y exhortó a que todos "pidan tratamientos igualitarios contra la COVID-19".

Justin Bieber y Quavo, uno de los miembros del trío de rap Migos, interpretaron "Intentions". Mientras que Usher hizo una conmovedora interpretación de "I Cry", rodeado de cuerpos boca abajo en el suelo, en referencia al movimiento Black Lives Matter, o las "Vidas de los afrodescendientes importan".

La presentación de J Balvin fue un símbolo de unión al incorporar a su interpretación de "Qué calor" y "Mi gente" a miembros de la compañía de danza infantil africana "The Dreamcatchers".

Por su parte, la actriz mexicana Salma Hayek, destacó la obligación de los líderes del mundo "para que las vacunas contra La COVID-19 lleguen a todos los ciudadanos del planeta".

Los actores Chris Rock, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Billy Porter, Diane Kruger , Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nikolaj Coster-Waldau y Olivia Colman también compartieron mensajes de apoyo global.

Entre todo el tono solemne, el momento cómico estuvo a cargo de Hugh Jackman y los actores de las películas de "X-Men" James McAvoy, Patrick Stewart, Liev Schreiber, Halle Berry y Sophie Turner, cuyos chistes fueron interrumpidos por Ryan Reynolds. (EFE)