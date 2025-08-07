Últimas Noticias
'The Paper', la secuela de 'The Office', presenta su primer tráiler con el regreso de Óscar Martínez

El equipo que grabó dentro de la ficticia oficina de Dunder Mifflin, vuelve a las pantallas con un nuevo proyecto.
| Fuente: Peacock
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

En The Paper veremos de nuevo a Óscar Martínez como uno de los reporteros voluntarios de un periódico en decadencia.

The Paper, la secuela de la comedia The Office, presentó su tráiler oficial. A diferencia de su antecesora, esta nueva producción se centra en el equipo de un periódico en decadencia del Medio Oeste de Estados Unidos.

Por coincidencia, este medio contrata a Óscar Martínez, uno de los protagonistas de la serie original, interpretado nuevamente por el actor Óscar Nuñez

El avance presenta a Ned Sampson (Domhnall Gleeson), un ambicioso periodista que se incorpora al Toledo Truth Teller como editor en jefe, con grandes ideas para revitalizar el periódico, el cual comparte oficina con una fábrica de papel higiénico. 

En una de las escenas del adelanto, Ned les pregunta a sus nuevos periodistas: "¿Cuántos de ustedes han escrito realmente para un periódico antes?". Automáticamente, las respuestas evidencian el tono cómico de la serie: "Yo escribí un trabajo en la secundaria". Otro comenta: "He tuiteado".

¿Qué actores conforman el elenco de The Paper?

Ned deberá enfrentar recortes presupuestarios y liderar a un equipo peculiar, integrado por los actores Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Óscar Nuñez.

El elenco también contará con participaciones especiales de Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

¿Cuándo y dónde se estrena The Paper?

The Paper es una creación de Greg Daniels (The Office) y Michael Koman (Nathan for You), quienes además se desempeñan como showrunners, productores ejecutivos y guionistas.

También figuran como productores ejecutivos Ricky Gervais y Stephen Merchant, creadores de la versión original de The Office, junto con Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas.

La serie es una producción de Universal Television, parte de Universal Studio Group.

The Paper se estrenará en Peacock con cuatro episodios el próximo 4 de septiembre.

Tags
The Office The Paper Óscar Martínez

