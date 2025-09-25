James Van Der Beek se une virtualmente al reencuentro de 'Dawson’s Creek' en medio de su lucha contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del martes 23 de septiembre se llevó a cabo en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York un reencuentro del elenco de Dawson’s Creek, con el propósito de recaudar fondos para la fundación F Cancer, iniciativa impulsada por el protagonista de la serie, James Van Der Beek, quien lucha contra un cáncer colorrectal en etapa 3, diagnóstico que recibió en noviembre de 2024.

Días antes del evento, el actor había comunicado que no asistiría en persona debido a las dificultades de salud que le impedían viajar. En sus redes sociales dijo que, aunque estaba emocionado por el reencuentro organizado por su compañera Michelle Williams, también se vio embargado por la tristeza al no poder reunirse en persona con ella, Katie Holmes, Joshua Jackson y los seguidores de la serie.

¿Cómo fue la aparición virtual de James Van Der Beek en el reecuentro de Dawson’s Creek?

Aunque no estuvo presente en el reencuentro del elenco de Dawson’s Creek, James Van Der Beek envió un mensaje en video que se proyectó durante la velada, donde comentó que lamentaba no poder estar con sus compañeros ni subir al escenario a agradecer a los asistentes.

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona", fueron sus primeras palabras.



"Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo", continuó.

"Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes".



El encuentro concluyó con una interpretación de la canción I Don’t Want to Wait, tema de Paula Cole que se convirtió en la reconocida introducción de la serie, en la que participaron los protagonistas.

