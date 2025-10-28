Anahí de Cárdenas retoma tratamiento de bloqueo hormonal como prevención contra el cáncer de mama

La actriz contó que continuará con su tratamiento médico hasta completar el tiempo recomendado por su oncólogo, tras haberse detenido durante su embarazo.

La actriz peruana Anahí de Cárdenas compartió con sus seguidores que ha retomado su tratamiento con triptorelina, una inyección utilizada para “dormir” los ovarios y reducir el riesgo de recurrencia del cáncer de mama.

A través de una publicación en redes sociales, la artista explicó que esta etapa del tratamiento suele afectarla emocionalmente, pero es parte del proceso médico que sigue como medida preventiva tras haber superado la enfermedad.

“Es lo que toca hasta que decida salir embarazada de nuevo”

Anahí detalló que el bloqueo hormonal es un tratamiento que normalmente se prolonga entre 5 y 10 años, y que en su caso lo mantuvo durante cuatro antes de quedar embarazada. Por recomendación médica, debe completar un año adicional de terapia. “Es lo que toca hasta que decida salir embarazada de nuevo”, expresó, aclarando que actualmente se encuentra bien de salud y que esto forma parte de su tratamiento de mantenimiento.

La intérprete también mencionó que se ha sometido a un estudio genético para determinar si requiere medidas adicionales de prevención. “Sea lo que salga, tomaré las decisiones acordes a lo que sea mejor para mi salud y mi familia”, señaló, reafirmando su compromiso con su bienestar y con mantener informados a sus seguidores sobre su proceso.

Anahí de Cárdenas: “El cáncer me dio ese empujón que necesitaba para ser feliz”

Anahí de Cárdenas protagonizó en abril de 2024 la obra teatral F*ck Cáncer, inspirada en el libro que publicó, en 2021, donde relata su lucha contra la enfermedad. Durante su participación en el programa Encendidos de RPP, la actriz recordó que su diagnóstico hizo cambiar diversos aspectos en su vida.

“Yo creo que el momento más feliz de mi vida ha sido cuando estuve con cáncer. Lo recuerdo con mucho amor y cariño, porque fue el acontecimiento que me llevó a descubrir quién era y a dónde estaba yendo. [El cáncer] me dio ese empujón que necesitaba para ser feliz”, comentó.

La obra narró el viaje de Anahí de Cárdenas desde el momento en el que fue diagnosticada de cáncer de mama. La incertidumbre, el miedo a la muerte, el cuestionamiento sobre su pasado y su futuro.

“Muchas personas nos olvidamos -me incluyo- de que tenemos poder de decisión. Nosotros decidimos cómo sentirnos o cómo manejamos nuestra cabeza. A veces pensamos que nuestra cabeza o corazón tienen mente propia; y no, nosotros tenemos el control”, reflexionó.

