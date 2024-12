Arnold Schwarzenegger, irreconocible en su papel de Santa Claus para su nueva comedia navideña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arnold Schwarzenegger regresa a la comedia familiar como protagonista de la película navideña The Man With The Bag. El actor compartió en sus redes sociales una imagen de su personaje, donde encarna a Santa Claus, luciendo la clásica barba y cabello blanco.

La película, producida por MGM —estudio propiedad de Amazon—, también cuenta con la participación de Alan Ritchson, conocido por su trabajo en la serie Reacher y en la décima entrega de la saga Rápidos y Furiosos.

"Es fantástico filmar The Man With The Bag con Alan Ritchson. Adam Shankman es uno de los directores más divertidos con los que he trabajado. Nueva York es una ciudad anfitriona increíble y trabajar con Amazon Studios es una alegría. No puedo esperar para compartir toda esta alegría navideña con todos y cada uno de ustedes", dijo Schwarzenegger.



Sinopsis de The Man With The Bag

La historia comienza cuando Santa Claus sufre un asalto que resulta en el robo de su bolsa de regalos. Desesperado por salvar la Navidad, decide pedir ayuda a Vance, un viejo amigo y exconvicto. Juntos, y con la compañía de la hija de Santa y un grupo de elfos inadaptados, emprenden una misión para recuperar la bolsa.

El director de The Man With The Bag es el coreógrafo Adam Shankman, quien trabajó en comedias como Hairspray (2007) al lado de estrellas como John Travolta y Zac Efron.



No es la primera vez que Arnold se ve involucrado en un proyecto cinematográfico navideño, en 1992 debutó como director en Christmas in Connecticut. También protagonizó Jingle All the Way en 1996, cuya trama se enfoca en la batalla de dos padres por conseguir una figura de acción (Turbo-Man) para sus respectivos hijos, a última hora en víspera de Navidad.

