Jennifer Lopez confiesa que "nunca ha sido verdaderamente amada" y su exesposo le responde: "El problema eres tú"

La cantante habló sobre sus relaciones pasadas en una entrevista con Howard Stern y desató una fuerte reacción de su primer esposo, Ojani Noa, quien no dudó en responderle públicamente.
Jennifer Lopez volvió a hablar del amor y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Durante una entrevista con Howard Stern, la cantante aseguró que “nunca ha sido verdaderamente amada”, un comentario que desató una ola de reacciones en redes… y una respuesta directa de su primer exesposo, Ojani Noa.
“¿Crees que te han amado de verdad?”, le preguntó Stern. Lopez respondió sin dudar: “No”. El conductor insistió: “¿Y tú sí has amado de verdad?”. Ella contestó: “Sí”. “Lo que aprendí no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces de amar. Me dieron lo que tenían: casas, anillos, matrimonios… pero no me amaron”, añadió la artista, quien también reflexionó sobre su deseo de mantener su vida personal más privada tras sus últimas experiencias.
La respuesta de su primer esposo, Ojani Noa
Pocos días después, Ojani Noa —quien estuvo casado con Lopez entre 1997 y 1998— publicó un mensaje contundente en redes sociales: “Deja de rebajarnos. Deja de humillarme con tu carta de víctima. El problema no somos nosotros. El problema eres tú”, escribió.
En un extenso comunicado, Noa defendió su versión de la historia: “Estaba enamorado de ti. Dejé mi trabajo, mi familia y mis amigos para apoyarte. Fui fiel, honesto y cariñoso. Fui demasiado buen hombre para ti”, expresó.
Según relató, su matrimonio terminó porque, asegura, la artista eligió “la fama y la fortuna” antes que su relación. “Te preocupaba más tu carrera que salvar el matrimonio. Querías seguir siendo infiel y mintiendo. Por eso me fui, por eso me divorcié”, concluyó.
Las relaciones de Jennifer Lopez
La cantante estadounidense se ha casado cuatro veces. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa (1997–1998), seguido por el coreógrafo Cris Judd (2001–2002). Su tercer matrimonio, con el cantante Marc Anthony, duró de 2004 a 2011 y tuvo dos hijos. Finalmente, se casó con el actor Ben Affleck en 2022, aunque la pareja se divorció en 2025.
Tras su separación de Noa, ambos mantuvieron conflictos legales durante años. En 2004, el empresario intentó difundir un video íntimo y producir una película sobre su matrimonio, pero los abogados de Lopez lograron detenerlo. En 2007, un juez le prohibió también publicar un libro sobre su vida con la artista.