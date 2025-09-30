"Separarme fue lo mejor que me pasó en la vida": Jennifer Lopez se sincera sobre su divorcio de Ben Affleck

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lopez habló por primera vez sobre su divorcio mediático de Ben Affleck. La estrella estadounidense dio una reciente entrevista al presentador Lee Cowan, en el programa CBS News Sunday Morning, donde confesó detalles de su separación del actor y empresario.

En el comienzo de la entrevista, realizada el último 28 de setiembre, la intérprete de Let's get loud reveló "lo difícil" que fue decidir su divorcio con Affleck, con quien se casó en julio de 2022 en una ceremonia en Las Vegas.

Del mismo modo, afirmó que, a pesar de los meses complicados de convivencia entre ellos, al final tuvo una buena "conclusión" luego de haber puesto punto final a su matrimonio. "(Separarme) fue lo mejor que me ha pasado en la vida", comentó Lopez sorprendiendo a todos con su sincera respuesta.

En ese sentido, la también actriz de Selena aseguró que el divorcio del actor de Batman "la ayudó a crecer" notoriamente en su aspecto personal y profesional. "Me cambió. Me ayudó a crecer de la forma en la que necesitaba crecer", sostuvo.

Por otro lado, JLO calificó de "difícil" los últimos meses que ambos tuvieron que interactuar mientras grababa El beso de la mujer araña, película donde Affleck fue el productor ejecutivo.

"Fue una época muy difícil (..) Cada día en el set, cuando interpretaba este papel, era tan feliz (…) y luego, en casa, nada estaba bien. Simplemente pensaba: '¿Cómo puedo lidiar con esto?", comentó.

Ben Affleck y Jennifer Lopez están oficialmente divorciados el último 6 de enero. | Fuente: EFE

Ben Affleck y Jennifer Lopez se divorciaron oficialmente en enero de este 2025

Jennifer Lopez y Ben Affleck, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, finalizaron oficialmente su matrimonio el último 6 de enero. Según documentos judiciales obtenidos por la revista People y otros medios estadounidenses, la separación se formalizó a comienzos de este 2025 tras el anuncio meses atrás.

La también modelo e influencer de 56 años presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024, dos años después de haber celebrado la fiesta de su matrimonio junto a amigos y familiares.

La pareja, que vivió un sonado romance en el pasado y se dio una segunda oportunidad en 2021, contrajo matrimonio en Las Vegas en julio de 2022 concluyendo con su romance. Lopez argumentó "diferencias irreconciliables" como motivo del divorcio y declaró que ambos estaban separados desde abril de 2024.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas en julio de 2022.Fuente: Instagram

Jennifer Lopez y Ben Affleck recuperaron su soltería semanas después del divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck obtuvieron de nuevo el estatus de solteros de forma oficial apenas seis semanas después de divorciarse, informaron medios locales.

La entonces pareja, conocida como 'Bennifer', llegó a un acuerdo sobre su divorcio el 6 de enero, pero un tribunal los declaró oficialmente solteros a partir del viernes 21 de febrero, informó la revista People tras tener acceso a los documentos de separación.

En entrevista con Interview Magazine, Jennifer Lopez dijo estar satisfecha por su nueva etapa como mujer soltera. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Debo tener la felicidad dentro de mí", expresó.

De igual manera, la revista especializada en celebridades señaló que López también pidió que se le devolviera su antiguo nombre, Jennifer Lynn López.