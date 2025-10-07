Abrazados y sonriéndose: Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos en estreno de 'El beso de la mujer araña'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron al reaparecer juntos —y muy cariñosos— en la alfombra roja de la película musical El beso de la mujer araña en la ciudad de Nueva York la noche del lunes 6 de octubre. Esto, meses después de finiquitar uno de los divorcios más mediáticos de celebridades en Hollywood en los últimos años.

Diversos medios de espectáculos captaron a la popular JLO luciendo un llamativo vestido floreado con un arco en sus hombros y su cintura. La cantante, quien protagoniza el musical con su papel de Aurora, estuvo acompañada de Affleck, quien es productor del largometraje por su compañía Artists Equity, el director Bill Condón, el actor Tonatiuh Elizarraraz y sus dos mellizos de su matrimonio con Marc Anthony: Max y Emme.

En los videos y fotos, difundidos por Entertainment Tonight y The Hollywood Reporter, se puede ver al recordado actor de Batman posando con López agarrándole de la cintura ante los fotógrafos. Acto seguido, ambos se miraban a los ojos mientras sonreían y compartían breves palabras cómplices demostrando una gran química y complicidad.

Eso no es todo. Affleck también ayudó a Jennifer a poder moverse en la alfombra roja debido a los tacones altos de la actriz de 56 años, quien sonreía mientras miraba a su exesposo siendo atento con ella. ¿Habrá una reconciliación? Veremos.

Por su parte, la revista Hola! compartió fotografías de los momentos más íntimos de los dos en el evento. “Nadie imaginaba que reaparecerían juntos, pero haber compartido créditos en este filme no ha sido inconveniente para que se vuelvan a reunir y se haya podido vislumbrar la química y complicidad que siempre existió entre ambos”, mencionó el medio.

Jennifer Lopez y Tonatiuh Elizarraraz protagonizan el musical El beso de la mujer araña. | Fuente: Instagram (jlo)

Jennifer Lopez y Ben Affleck se llenan de elogios por drama musical

Tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck se llenaron de elogios durante la presentación de El beso de la mujer araña, película de drama musical que se estrenará en los cines de Estados Unidos este viernes 10 de octubre.

"Cuando fundamos Artists Equity, nuestro objetivo principal era empoderar a grandes artistas, contar historias conmovedoras y crear oportunidades para que estas grandes historias se contaran, trabajando con los mejores directores del mundo, los mejores actores y el mejor material", comenzó diciendo el productor, director y actor estadounidense.

Seguidamente, Affleck destacó a su exesposa por el desenvolvimiento en el filme. "Es un honor estar aquí. Esta película es exquisita. Jennifer, eres increíble. Bill, hiciste un trabajo increíble. Tonatiuh, eres fenomenal. Bienvenida al estrellato para toda la vida. Disfrútala. Hay altibajos, pero aquí estás", sostuvo.

Asimismo, la actriz y estrella pop agradeció a su expareja por sus palabras. "Es una gran emoción y un gran honor, y estoy muy orgullosa de esta película. Gracias Ben por dejarme formar parte de ella. Esta película no se habría hecho sin ti y sin Artist Equity", expresó JLO.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas en julio de 2022.Fuente: Instagram

Jennifer Lopez dijo que su divorcio de Ben Affleck fue "lo mejor que le pasó en la vida"

Jennifer Lopez habló por primera vez sobre su divorcio de Ben Affleck en una entrevista al presentador Lee Cowan, en el programa CBS News Sunday Morning, donde confesó detalles de su separación del actor.

Fue el último 28 de setiembre que la intérprete de Let's get loud reveló "lo difícil" que fue decidir su divorcio con Affleck, con quien se casó en julio de 2022.

Del mismo modo, afirmó que, a pesar de los meses complicados de convivencia entre ellos, al final tuvo una buena "conclusión" luego de haber puesto punto final a su matrimonio. "(Separarme) fue lo mejor que me ha pasado en la vida", comentó Lopez.

En ese sentido, la también actriz de Selena aseguró que el divorcio del actor de Batman "la ayudó a crecer" notoriamente en su aspecto personal y profesional. "Me cambió. Me ayudó a crecer de la forma en la que necesitaba crecer", acotó.

En otro momento, calificó de "difícil" los últimos meses que ambos tuvieron que interactuar mientras grababa El beso de la mujer araña. "Fue una época muy difícil (..) Cada día en el set, cuando interpretaba este papel, era tan feliz (…) y luego, en casa, nada estaba bien. Simplemente pensaba: '¿Cómo puedo lidiar con esto?", comentó.