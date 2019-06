Jennifer Lopez dijo que dos de sus matrimonios "no cuentan" para ella. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ROBYN BECK

La cantante Jennifer Lopez se mostró emocionada por su próximo matrimonio con el beisbolista retirado Alex Rodríguez. Ella aprovechó para reflexionar sobre sus anteriores relaciones ─se casó con Ojani Noa (1997 - 1998), Chris Judd (2001 - 2001) y Marc Anthony (2004 - 2014)─ dos de las cuales dijo que "no contaban".

"Uno [de mis matrimonios] fue de nueve meses y el otro de 11 meses. Así que realmente no los cuento", dijo, sobre sus enlaces con Noa y Judd, como parte del video "Making The It's My Party Tour: Showtime!". "Pero estuve casada con Marc durante 10 años y tuvimos a los niños. Yo era muy joven las dos primeras veces que intenté casarme. Estoy diciendo que 'intenté' casarme", agregó la popular J.Lo entre risas.



Jennifer Lopez confesó que se sentía sola y pensó que el matrimonio era una manera de evitar la soledad. Después de las lecciones aprendidas, se dio cuenta que esa no es una buena razón para llegar al altar.

"Pensé que si me casaba siempre tendría a alguien, pero no es así como funciona la vida", explicó. "Es una mala razón para casarse. La correcta es encontrar a alguien que te hace mejor", recalcó la cantante.

Jennifer Lopez, 49, y Alex Rodriguez, 43, se casarán el próximo año. | Fuente: Instagram

Sobre su próximo matrimonio con el beisbolista retirado Alex Rodríguez, dijo que se realizará el próximo año y que le gustaría llegar al altar. "Me gustaría una gran boda, esta vez quiero casarme en una iglesia. Nunca me he casado en una iglesia", sostuvo J.Lo.

Jennifer Lopez (49) y Alex Rodríguez (43) se comprometieron. La pareja, en marzo pasado, y lo confirmaron en Instagram, donde publicaron una foto de sus manos al atardecer, en la que ella luce un enorme diamante. Rodríguez escribió la frase: "ella dijo que sí". Ellos iniciaron su relación hace tres años.