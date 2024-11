"Creo en el poder de las mujeres": Jennifer Lopez se emocionó durante discurso en favor de Kamala Harris

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hasta las lágrimas. Jennifer Lopez se volvió tendencia en redes sociales luego de dar un emotivo discurso en la mañana de este viernes en favor de la candidata demócrata Kamala Harris, previo a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Estados Unidos el próximo martes 5 de noviembre.

En un video de 13 minutos, compartido en YouTube por Kamala Harris y por la propia Jennifer Lopez, la cantante de origen puertorriqueño se conmovió al dar un mensaje desde el corazón para apoyar a Kamala Harris en unos nuevos comicios en Norteamérica.

“Me gustan los finales de Hollywood, me gusta cuando gana el chico bueno o, en este caso, la chica buena”, expresó la cantante y actriz ante los aplausos y gritos del público presente en el anfiteatro Craig Ranch en Las Vegas, en el estado de Nevada.

Asimismo, López, que entró al estrado a ritmo de su icónico tema Let's get loud, resaltó “el poder” de las mujeres, en referencia a Harris. “Creo en el poder de las mujeres. Creo que tenemos el poder de marcar la diferencia en estas elecciones. Creo en el poder de los latinos. Creo en el poder de nuestra comunidad. Creo en el poder de todos nuestros votos”, señaló.

Seguidamente, la actriz de Atlas y Selena mencionó: “Esta elección es sobre tu vida. Se trata de ti y de mí y de mis hijos y de tus hijos. No se lo pongas fácil, haz que te presten atención. Ese es tu poder. Tu voto es tu poder”.

Jennifer Lopez abrazando a Kamala Harris tras su discurso en Las Vegas, Nevada. | Fuente: AFP

Jennifer Lopez responde a insultos contra Puerto Rico: “Yo nací aquí”

En otro momento, Jennifer Lopez decidió responder a Tony Hinchcliffe, un comediante simpatizante de Donald Trump que llamó a Puerto Rico “una isla flotante de basura” en el mitin del candidato republicano en el Madison Square Garden.

“No fueron solamente los puertorriqueños los que se sintieron ofendidos ese día. Fueron todos los latinos de este país. Fue la humanidad y cualquier persona decente. Soy puertorriqueña ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos”, exclamó la aún esposa de Ben Affleck ante los aplausos de los cientos de asistentes.

No obstante, la también empresaria acotó que, si en caso gana Donald Trump, no llamará al conflicto y que, por el contrario, invitará a todos los estadounidenses a un discurso de respeto y paz.

"Soy de las que aman, ustedes me conocen, no soy de pelear, no estoy aquí para tirar a nadie por los suelos, sé lo que es eso y no se lo haría ni a mi peor enemigo. Kamala nos ha demostrado quién es. Ella ha estado ahí por nosotros cada día, y es nuestro momento para estar ahí para ella. Es hora de decir ¡Presente!", manifestó.

Kamala Harris y Donald Trump competirán en las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. | Fuente: AFP

¿Qué artistas anunciaron su apoyo público a Kamala Harris?

Taylor Swift anunció su apoyo a Kamala Harris. "Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz, porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo, necesitan una guerrera que las defienda", publicó la ídolo pop en su cuenta de Instagram, calificando a la actual vicepresidenta como una "líder talentosa".

Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell también anunciaron su respaldo a Harris para las elecciones presidenciales. “Votamos por Kamala Harris y Tim Walz, porque están luchando para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia”, expresó Billie Eilish en un video junto con Finneas.

La actriz Jennifer Lawrence también se unió a la lista de celebridades que apoya a Kamala Harrris y que está en contra de Trump. “El aborto está en la boleta electoral. Voy a votar por Kamala Harris, porque creo que es una candidata increíble y sé qué hará todo lo posible para proteger los derechos reproductivos”, expresó la actriz ganadora del Oscar.

Otras celebridades que expresaron su respaldo a Harris fueron Don Omar, Bad Bunny, Ricky Martin, Madonna, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Chris Rock, Julia Roberts, Ben Stiller, Beyoncé, Bruce Springsteen, Cardi B, Jason Isbell, John Legend, Katy Perry, entre otros.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis