Sacha Baron Cohen se burla de Donald Trump y Kamala Harris con sus personajes Borat y Ali G

Sacha Baron Cohen está de vuelta. El reconocido comediante y actor británico, de 53 años, volvió a encarnar a sus icónicos personajes Borat y Ali G, en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

El artista volvió a ponerse el bigote de Borat e interpretó al irreverente personaje, para burlarse de los candidatos Donald Trump y Kamala Harris, a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, a realizarse el 5 de noviembre.

Sacha Baron Cohen también encarnó otro de sus populares personajes, el rapero Ali G, con una barba puntiaguda pegada, usando un sombrero rojo. “Oye, señor Trump, has sido condenado por 32 delitos graves, has robado documentos clasificados, te has tirado a suficientes estrellas porno y nunca has pagado impuestos. ¡Respeto! Eres mi héroe”, expresó.

Pero también se refirió a Kamala Harris: “Tengo una pregunta para esa miel: ¿qué harás después? Eso es todo (…) Yo, yo, ¿qué puedo decirles a ambos? No importa lo que me pase, el próximo presidente (de Estados Unidos) no tendrás la piel blanca”.

Kamala Harris y Donald Trump competirán en las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. | Fuente: AFP

Sacha Baron Cohen volvió con su personaje de Borat en The Tonight Show

En otro momento, Sacha Baron Cohen se puso una chaqueta de traje gris y un bigote para después intentar besar a Jimmy Fallon. “Jimmy Fallers. ¡Guau!”, exclamó el actor, quien se separó de su esposa Isla Fisher, en abril de este año, tras 13 años de matrimonio.

Del mismo modo, Cohen siguió con su personaje de Borat. Esta vez, tuvo un gesto burdo con la mano donde aparentaba agarrar el escote de una asistente en el set. “Hay una mujer entre el público”, manifestó.

Acto seguido, ironizó sobre las declaraciones de Donald Trump, quien manifestó, en más de una ocasión, que los habitantes de Ohio comen “gatos y perros”. “Señor, Trumps. ¿En qué restaurantes los venden? ¿Puedes conseguirme una reserva? En mi país, tenemos KFC, gato frito kazajo”, bromeó el personaje.

Sacha Baron Cohen es un reconocido comediante, actor y guionista británico. | Fuente: Instagram (sachabaroncohen)

¿Qué artistas anunciaron su apoyo público a Kamala Harris?

Taylor Swift anunció su apoyo a Kamala Harris. "Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz (…) porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda", publicó el ídolo pop en su cuenta de Instagram calificando a la actual vicepresidenta como una "líder talentosa".

Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell también anunciaron su respaldo a Harris para las elecciones presidenciales. “Votamos por Kamala Harris y Tim Walz porque están luchando para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia”, expresó Billie Eilish en un video junto con Finneas.

La actriz Jennifer Lawrence también se unió a la lista de celebridades que apoya a Kamala Harrris y que está en contra de Trump. “El aborto está en la boleta electoral. Voy a votar por Kamala Harris porque creo que es una candidata increíble y sé qué hará todo lo posible para proteger los derechos reproductivos”, expresó la actriz ganadora del Oscar.

Otras celebridades que expresaron su respaldo a Harris fueron: Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Chris Rock, Julia Roberts, Ben Stiller, entre otros.

