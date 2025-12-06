RoboCop vuelve a Detroit: la enorme estatua del cyborg por fin se instaló en la ciudad tras 15 años de espera

RoboCop finalmente se queda en Detroit (EE.UU.). Una estatua de bronce de más de tres metros de altura y más de una tonelada de peso comenzó a custodiar la ciudad esta semana, reporta CBS.

"Había una tormenta de nieve, estaba oscuro y la temperatura era menor a 30 grados Fahrenheit (-1.111°C), y aun así hubo un flujo constante de personas pasando en sus autos", contó al medio Jim Toscano, copropietario de la productora Free Age, donde la escultura quedó instalada sobre una base de concreto.

"Puedes acercarte y caminar completamente alrededor de ella", agregó.

La idea tardó alrededor de 15 años en concretarse, y casi cuatro décadas después de que RoboCop se estrenara, en 1987.

Ambientada en un supuesto futuro cercano, la película mostraba una Detroit afectada por el crimen y con una fuerza policial debilitada, hasta que el actor Peter Weller encarnó a un cyborg prácticamente indestructible creado por una corporación que buscaba privatizar la seguridad.

El filme desarrolló un seguimiento de culto y dio origen a dos secuelas y un reinicio.

Desde ayer, ROBOCOP cuenta con su propia estatua (de bronce y más de tres metros de altura) en Detroit. Se ha hecho JUSTICIA. pic.twitter.com/JcLWHjjeff — KROMIC BRUCK (@KromicB) December 5, 2025

La búsqueda de un espacio adecuado

La campaña para levantar la estatua surgió alrededor de 2010, cuando el entonces alcalde de Detroit, Dave Bing, fue mencionado en un tuit que comparaba la figura de Rocky Balboa en Filadelfia y sugería que RoboCop sería un "Gran embajador para Detroit". Bing respondió por la misma red social que no había planes al respecto. Sin embargo, algunos residentes mantuvieron vivo el proyecto y lanzaron una campaña en 2012, logrando recaudar más de 67 mil dólares aportados por casi 3 mil patrocinadores de distintos países.

El escultor local Giorgio Gikas completó la obra en 2017. Aun así, la estatua terminó guardada, sin acceso al público.

El Michigan Science Center, un museo interactivo en Detroit, descartó exhibirla en 2021, citando presiones vinculadas a la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de priorizar recursos. Sin embargo, las autoridades de Stevens Point, Wisconsin -ciudad natal de Weller- mostraron interés en colocarla frente a la estación de policía o en un parque.

Detroit’s RoboCop statue is finally here! Started as a 2011 joke (“Philly has Rocky, RoboCop would kick his butt”) and became a crowdfunded reality.



How cool is this?! pic.twitter.com/zmIAQky5UR — Retro Recall (☥𝐃𝐁) (@RetroMoviesDB) December 4, 2025

Un nuevo espacio abre el camino para la instalación de la estatua de RoboCop

La búsqueda de un espacio adecuado se mantuvo en pausa hasta hace unos tres años, cuando Free Age adquirió un edificio en Eastern Market, una zona comercial y de entretenimiento al aire libre al noreste del centro de la ciudad.

Toscano recuerda que pensó que se trataba de una broma cuando fue contactado por el impulsor de la idea. Sin embargo, él y su socio aceptaron participar. "Es demasiado inusual, demasiado único, demasiado genial como para no hacerlo", dijo.

Toscano, de 48 años, señaló que no encontraron objeciones entre los funcionarios municipales. "Creo que habrá mucha más aceptación. Detroit ha avanzado mucho. Si le agregas un poco de nostalgia, eso ayuda", comentó.

En Detroit han puesto una estatua de tres metros, hecha de bronce, de Robocop, uno de los iconos cinematográficos de la ciudad.



Arte urbano nivel dios🔝

pic.twitter.com/SV823ytCr8 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) December 4, 2025