Esposa de Bruce Willis da una buena noticia sobre la salud del actor tras diagnóstico de demencia

Hace unos días, se llevó a cabo la ceremonia de los Hidden Heroes en Washington, DC, que es una gala que honra a los cuidadores militares. Emma Heming Willis, esposa del Bruce Willis, se llevó el reconocimiento Tom Hanks Caregiver Champion por su labor de defensa de todos los cuidadores.

Tras ello, la copresentadora Savannah Guthrie le preguntó a Emma cómo estaba de salud el actor que, como se recuerda, fue diagnosticado de demencia frontotemporal en 2023.

“Es una pregunta muy compleja. Es difícil de responder. Pero, sinceramente, hoy es maravilloso. Está rodeado de amor y cuidados, y se encuentra muy bien a pesar de una enfermedad tan cruel”, dijo para Today.

“Para nosotros, ahora nuestra comunicación es diferente, pero nuestra conexión está muy intacta”, agregó. “Y en un mundo que hoy se siente tan desconectado, hay algo verdaderamente significativo y hermoso en la conexión entre un cuidador y otro cuidador”.

Demi Moore reconoce la labor de Emma Heming en el cuidado de Bruce Willis

Moore, de 62 años, dijo que, si bien el proceso de Bruce Willis es doloroso, no se trata de aferrarse al recuerdo de la persona que fue, sino de “acompañar y estar presente”.

“Es importante simplemente encontrarte con él donde está. Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor”, explicó.

Por último, respaldó la labor que viene haciendo Emma Heming en el cuidado de Willis, pese a las críticas por haber decidido que el actor sea trasladado a un espacio con atención especializada.

“Siento muchísima compasión por Emma, es una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral”, concluyó.

Bruce Willis reapareció en público con una tierna sonrisa

Hace unas semanas, Bruce Willis, de 70 años, fue visto nuevamente en público después de varias semanas alejado del foco mediático.

En imágenes captadas por medios locales, el protagonista de Duro de Matar caminó junto a su cuidador por la costa de Los Ángeles, disfrutando de una tranquila tarde frente al mar. Pese a su delicado estado de salud, Willis se mostró sereno y compartió una leve sonrisa durante el paseo.

Fuentes cercanas señalaron que el intérprete se encuentra actualmente en una vivienda adaptada de una sola planta, donde recibe atención especializada las 24 horas del día.

Durante la caminata, el actor se apoyó momentáneamente en una baranda antes de continuar su recorrido mientras conversaba con su acompañante y observaba el océano.

Espacio Vital ¿Qué es la afasia, la enfermedad que causó el retiro del afamado actor Bruce Willis? Bruce Willis se retira oficialmente de la actuación. Así lo ha dado a conocer la familia del actor a través de un comunicado conjunto, que ha sido publicado en redes sociales, y que lleva la firma de Emma Heming, la esposa del actor; Demi Moore, su ex esposa; y de sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn. Como bien señala el comunicado, el retiro del actor se debe a una enfermedad llamada afasia, un desorden el lenguaje que afecta la habilidad para comunicarse. Leer más Compartir Espacio Vital Share 00:00 · 00:00