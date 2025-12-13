Megadeth lanzará documental ‘Behind The Mask’ en cines a nivel mundial, incluyendo a Perú

La legendaria banda de thrash metal Megadeth se está despidiendo por todo lo alto. A su anunciado último álbum de estudio, que estará seguido por una gira mundial de despedida; la agrupación liderada por Dave Mustaine tiene preparado el estreno del documental Behind The Mask.

Esta producción, dirigida por el estadounidense Casey Tebo, repasará los 40 años de Megadeth, compartiendo anécdotas de la agrupación, así como entrevistas a sus integrantes.

El filme se estrenará a nivel mundial el 22 de enero, un día antes del lanzamiento de Megadeth, el último disco de estudio de las leyendas del thrash metal.

Perú será parte de este estreno mundial, con funciones confirmadas -y ya en preventa- en distintas salas de cine locales (pueden revisar las funciones aquí).

“Va a ser increíble. Estoy impaciente por compartir este evento con miles de mis amigos alrededor del mundo. Estoy muy agradecido a todos los que ayudaron a dar vida a esta película, ¡especialmente a ustedes, los fans! Ahora, ¡preparémonos y cojamos canchita!”, resaltó Dave Mustaine en un video publicado en las redes oficiales de Megadeth.

Cabe destacar que Behind The Mask no solo es un documental sobre la historia de Megadeth, sino que permitirá a los asistentes escuchar en primicia -y en su totalidad- el último disco de la banda.



¡Perú es Megadeth!

Megadeth incluyó a Perú en su gira mundial de despedida This Was Our Life Tour, con la que pondrán fin a más de 40 años de historia.

El concierto, auspiciado por Radio Oxígeno, se realizará el 23 de abril de 2026 en Costa 21, en San Miguel. Las entradas ya están a la venta aquí.

Esta será la cuarta vez que Megadeth se presenta en el país. La banda llegó por primera vez a Perú en junio de 2008, como parte de la gira United Abominations. Dos años después, regresó con Endgame; y, en 2024, sacudió el Arena 1 con su tour Crush The World.

