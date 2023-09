Explosivas acusaciones contra Jimmy Fallon: Trabajadores denuncian "ambiente laboral tóxico" en 'The tonight show'

La televisión estadounidense se estremeció nuevamente con acusaciones de maltrato y un "ambiente laboral tóxico", esta vez centrado en Jimmy Fallon, el anfitrión de The tonight show. Fallon, conocido por su humor amable y carismático, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la revista Rolling Stone destapara una serie de denuncias de empleados pasados y actuales del programa.

Las revelaciones de la publicación, basadas en conversaciones con más de 50 empleados y extrabajadores, pintan un cuadro preocupante. Aunque muchos elogian el talento cómico de Jimmy, ninguno está dispuesto a hablar positivamente sobre trabajar en el programa bajo su dirección.

Según el informe, empleados anónimos han descrito un ambiente "tenso" y "bastante sombrío" en el programa, con acusaciones de arrebatos de ira por parte de Fallon, de quien dicen que no acepta un "no" por respuesta, y un comportamiento errático que crea un entorno laboral insostenible. Se ha afirmado que el departamento de recursos humanos ha sido informado de las preocupaciones, pero las medidas tomadas han sido insuficientes.

El reportaje también señala que, a pesar de la fama de Jimmy Fallon y su éxito en la televisión nocturna, el programa se ha ganado la reputación de ser un lugar donde los guionistas y el personal sienten que sus sueños en la industria del entretenimiento se desmoronan. La alta rotación de los showrunners en el programa es citada como evidencia de la falta de liderazgo estable. “Escribir para The tonight show es el trabajo soñado por mucha gente (...) rápidamente se convierte en una pesadilla”.

Testimonios

Según los trabajadores de The Tonight Show su salud mental se resquebrajó bajo la dirección de Jimmy Fallon. Algunos han manifestado pensamientos suicidas y han acudido a terapia debido a sus experiencias en el programa. Un empleado llegó incluso a compartir su dramática pérdida de peso de más de nueve kilos y cómo lloraba cada noche mientras trabajaba en el espacio con el showrunner Jamie Granet-Bederman.

Tres personas afirmaron haber pensado en la muerte mientras trabajaban para el programa, y una dijo: "Mentalmente, estaba en el lugar más bajo de mi vida. Ya no quería vivir. Pensaba en quitarme la vida todo el tiempo. En el fondo, sabía que nunca lo haría, pero en mi cabeza decía: ¿Por qué pienso en esto todo el tiempo?".

Los empleados estaban siempre al límite, temerosos de hablar o bromear en la oficina, pues nunca sabían cuándo Fallon se pondría de mal humor y arremetería contra ellos. Aunque algunos conseguían que Jimmy fuera amable, no siempre era así. Para un antiguo empleado era triste que un hombre con tanto talento pudiera crear un ambiente tan horrible.

Los representantes de Jimmy Fallon no han respondido a las acusaciones. La NBC, la cadena, que emite The Tonight Show, ha defendido el programa y ha expresado su orgullo por él. Sin embargo, no han abordado las acusaciones contra el presentador. En respuesta a la cuestión, declararon que, como en cualquier lugar de trabajo, han tenido empleados que han planteado sus preocupaciones, y que estas se han investigado y se han tomado las medidas apropiadas.