La 'reina de la ketamina' se declarará culpable en el caso de la muerte del actor Matthew Perry

El 28 de octubre de 2023, Perry fue hallado muerto en la bañera de hidromasaje de su domicilio, ubicado en Los Ángeles. Tenía 54 años de edad.
El 28 de octubre de 2023, Perry fue hallado muerto en la bañera de hidromasaje de su domicilio, ubicado en Los Ángeles. Tenía 54 años de edad. | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: HBO MAX
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Jasveen Sangha, alias la 'reina de la ketamina', fue acusada de proveer el fármaco que finalmente causó la muerte del actor de Friends.

Jasveen Sangha, conocida como 'la reina de la ketamina', acordó declararse culpable de cinco cargos federales por venderle al actor Matthew Perry la droga que lo mató, informó el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés).

Sangha, de 42 años, se declaró culpable de tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y uno más de almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.

Con la declaración de culpabilidad, la Fiscalía estadounidense logró que los cinco acusados implicados en la muerte de la estrella de Friends acuerden aceptar los cargos.

Matthew Perry: ¿qué pasó con los demás involucrados en su muerte?

El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable el mes pasado de suministrar la droga a Perry a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa.

Otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chávez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga; y el asistente Iwamasa, se declararon culpables de cargos de conspiración el año pasado.

El DOJ acusó a las cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte.

Así operaba la red que proporcionó la ketamina a Matthew Perry

Las autoridades relataron que Matthew Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Sangha, que la jeringa la proporcionó el médico Plasencia y que Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, el 28 de octubre de 2023. Chávez y Fleming también hacían parte del entramado.

Sangha, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de distribución de ketamina y hasta 15 años de prisión federal por el cargo de distribución de esta droga con resultado de muerte.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco sospechosos aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de la estrella de Friends y "enriquecerse".

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado sobre lo duro que se le hizo lidiar contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022).

Matthew Perry Ketamina Friends

