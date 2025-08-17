“Prefiero no hablar de mi pasado”: Milett Figueroa defiende su romance con Tinelli tras ser consultada por Christian Meier

La modelo recordó su breve "romance" con el actor en 2014 y evitó dar detalles, priorizando su relación actual con el conductor argentino.

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa fue la invitada especial del programa Esta noche con La Chola Chabuca, donde compartió detalles sobre su actual relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli. La exchica reality reveló que permaneció siete años soltera antes de iniciar su romance con el presentador, vínculo que surgió durante su participación en el reality Bailando 2023.

Durante la entrevista, fue consultada por los rumores de vínculos sentimentales con Pablo Heredia, Bruno Agostini y Guty Carrera. Figueroa aseguró que no presta atención a lo que se dice sobre ella y recordó con humor un episodio en el que coincidió con La Chola Chabuca en el museo Mario Testino mientras estaba acompañada por el actor Christian Meier.

Respecto a Meier, con quien salió brevemente en 2014, Milett prefirió no profundizar y recalcó que evita hablar de sus exparejas por respeto a Tinelli. “Prefiero yo no hablar de temas de mi vida pasada por respeto a mi relación”, declaró.

La artista también señaló que a lo largo de su vida conoció a distintas personas y que no considera negativo haber mantenido romances en el pasado. “No considero que esté mal haber salido con algunas personas”, afirmó.

Finalmente, se refirió a las exparejas de Tinelli que han opinado sobre él, asegurando que no le afectan esos comentarios. “Lo que no fue en tu año no te hace daño”, expresó, destacando que todas las relaciones, pasadas o presentes, dejan aprendizajes y merecen respeto.

¿Qué dijo Christian Meier sobre una "relación" con Milett Figueroa?

En septiembre de 2014, Milett fue entrevistada por Magaly Medina donde confesó que su amistad con Meier inició por un chat en Instagram.

“Estuvimos saliendo dos meses. La relación nunca se formalizó porque él estuvo en Miami, y yo estaba en Perú. Yo quería algo más con él. Él quería que vaya a vivir con él, a estudiar actuación. Yo sentía que él quería formalizar algo. Pero dejó de escribirme porque dijo que no quería ilusionarse conmigo porque sentía que se iba a enamorar y nosotros estábamos lejos. ¿Si era solo porque quería sexo? Si hubiera tenido eso, estoy segura que no me hubiera dejado. Pero nunca pasó nada en la intimidad”, dijo en ese entonces.

Si bien Christian Meier no mencionó a Milett Figueroa, días después de las declaraciones de la modelo compartió un extracto de su participación en el programa El Gordo y la Flaca, de la cadena Univisión, a través de su cuenta de X, antes Twitter.

“No he tenido una relación formal, pero sí, de vez en cuando, he estado como de ‘freelance’”, expresó.