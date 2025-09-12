"Nunca te olvidaré": Jorge Enrique Abello mostró su tristeza por muerte del actor Eduardo Serrano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Eduardo Serrano, recordado actor venezolano de telenovelas como El rostro de la venganza, El cuerpo del deseo y Las amazonas, falleció el último jueves 11 de setiembre dejando un gran pesar entre sus seguidores, quienes lo vieron brillar con sus actuaciones en pantalla chica como un icónico galán en escena marcando toda una época.

Fue su propia hija, Magaly Serrano, quien confirmó el deceso del querido actor de 82 años luego de una larga lucha contra el cáncer. Del mismo modo, diversas celebridades del mundo de la actuación dejaron sus mensajes de dolor por la partida del también actor de teatro y locución.

Uno de los más afectados fue Jorge Enrique Abello. El actor colombiano que interpreta a Don Armando en la popular serie Yo soy Betty, la fea usó sus redes sociales para expresar su tristeza por el fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos en la industria televisiva, según precisaron medios venezolanos.

Con una nostálgica foto, el también actor de En los tacones de Eva publicó una foto en grupo con Eduardo Serrano. Ambos aparecen muy contentos disfrutando de su encuentro con otras amistades. “Querido Eduardo, te fuiste. Nunca te olvidaré. Fuiste muy grande. ¡Te llevo en el corazón!”, escribió Abello ante sus miles de seguidores.

Eduardo Serrano es recordado como galán de diversas telenovelas venezolanas de los 80. | Fuente: Venevisión

Eduardo Serrano, icónico actor venezolano, falleció a os 82 años

Eduardo Serrano murió luego de luchar contra una enfermedad dentro de una clínica en Miami, Estados Unidos. Fue su propia hija, Magaly Serrano, quien compartió el último jueves un post acompañado de imágenes y videos familiares confirmando el deceso de su familiar.

"Fuiste el mejor padre que pueda existir, para todos tus hijos, todos, y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor. Eres mi mejor amigo, contigo tengo mis mejores recuerdos. Eres el mejor amigo de tu nieto, 'tu pelotudo', con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma. La vida, encima, me bendijo con tenerte viviendo a mi lado de adulta 9 años más, y ahora ser cómplices en nuestra adultez", expresó.

La también actriz de 46 años reservó las últimas líneas para honrar la memoria de su padre antes de despedirlo públicamente.

"Gracias por cada Navidad que montaste a mi lado con el mismo entusiasmo y felicidad que la mía, cada cuadrito que con tanto amor pusiste en nuestro hogar, por cada comida juntos y nuestras eternas conversaciones, por tus llamadas de buenos días a llenarme de entusiasmo, por tu compañía en momentos duros sin necesidad de que te lo pidiera. Te voy a extrañar… ¡Dios solo sabe cuánto! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo, mi rey, nos vemos cuando sea para siempre, en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura. ¡Mi luz, mi vida, mi todo! Con todo mi amor", concluyó.

Jorge Enrique Abello viene actuando en la serie Betty la fea, la historia continúa. | Fuente: Prime Video

¿Quién fue Eduardo Serrano?

Andrés Eduardo Serrano Acevedo, conocido artísticamente como Eduardo Serrano, nació en Caracas, Venezuela, el 30 de noviembre de 1942. A los 14 años abandonó sus estudios para iniciar su carrera como actor, debutando en el teatro de la Universidad Central de Venezuela mientras trabajaba como recepcionista.

En la década de 1960 trabajó como actor de doblaje, prestando su voz en español a numerosas películas y compartiendo créditos con Bienvenido Roca, Carlos Omaña y Frank Maneiro. Sin embargo, esta faceta se interrumpió cuando el doblaje dejó de realizarse en Caracas por falta de clientes.

Su trayectoria en televisión comenzó en 1965, a los 23 años, con las telenovelas La criada malcriada y La tirana. A mediados de los años ochenta también incursionó en el cine. En 2015 celebró 50 años de carrera artística en teatro, cine y televisión.

En lo personal, estuvo casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Carmen Julia Álvarez (1968-1975). Luego, con Mirtha Magaly Pérez (1975-1992), con quien tuvo a su hija Magaly Andreína (nacida el 29 de julio de 1979). Más tarde contrajo matrimonio con la actriz Jaidy Yarely Velázquez (1995-2013), madre de sus hijos Miguel Eduardo (1 de mayo de 1997) y Leonardo Andrés (30 de noviembre de 2000).

Eduardo Serrano también es recordado por su participación en producciones como La fan, El rostro de la venganza, El cuerpo del deseo y Las Amazonas.

Jorge Enrique Abello se despidIÓ del actor venezolano Eduardo Serrano con emotivo post.Fuente: Instagram (jeabello)