"Está igualadísimo": Ibai reacciona ante votaciones de Perú y Venezuela en la final del Mundial de los Desayunos

Ibai afirma que Perú y Venezuela van "igualadísimos" en la final del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram (ibaillanos)

El Mundial de los Desayunos llega a su final. Ibai Llanos se pronunció en un reciente video en su cuenta oficial de Instagram donde expresó su sorpresa por la igualdad en las votaciones para Perú y Venezuela, países que llegaron a esta última etapa del evento con el pan con chicharrón y la arepa reina, respectivamente.

Del mismo modo, el popular streamer español recordó a sus millones de seguidores que el ganador se dará a conocer este sábado 13 de setiembre a las 7 de la noche en España (2 p. m. hora peruana).

“Les recuerdo a todos que mañana se acaba el mundial de desayunos. Mañana daremos a conocer al ganador. Estaba ganando Perú, pero actualmente Venezuela va ganando la final”, comenzó diciendo el generador de contenidos este viernes.

“Está siendo una locura porque está igualadísimo. De hecho, estamos contando todos los votos al milímetro porque yo no esperaba que estuviera tan igualados. Es casi un empate técnico, con Venezuela por delante”, añadió Ibai.

Finalmente, el presentador de esports también ratificó que los votos solo se podrán realizar hasta mañana sábado por la tarde. “Así que suerte a todos. Gracias por participar. La verdad es que está siendo muy divertido. Ya verán las cosas que estamos grabando para las próximas semanas”, concluyó.

El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla.Fuente: Andina

¿Cuándo se anunciará al ganador del Mundial de los Desayunos?

El streamer español Ibai confirmó que el resultado de esta primera edición se dará a conocer el sábado 13 de septiembre a las 7 p.m. (hora de España), 1 p.m. (hora de Venezuela) y 12 m. (hora de Perú).

Perú vs. Venezuela en la final

La votación final empezó el lunes 8 de septiembre. Perú llegó hasta aquí tras vencer a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal). Su rival es Venezuela, que eliminó a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su camino a la gran final.

El desayuno peruano destaca por la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla. Por su parte, Venezuela compite con la arepa reina pepiada, servida con huevo frito, otra arepa rellena de carne mechada y acompañada de Maltín.

Ibai Llanos Garatea, conocido como Ibai, es un popular streamer español deportivo. | Fuente: Instagram (ibaillanos)

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (14 millones de seguidores), YouTube (14.5 millones) y TikTok (26.5 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La final arrancó el lunes 8 de septiembre.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok. o YouTube. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. En Youtube, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.

Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

Ibai sobre apoyo al pan con chicharrón: “Locura máxima en Perú”

Días atrás, Ibai se mostró sorprendido ante el inesperado apoyo que tuvo el pan con chicharrón en ‘likes’ y comentarios en sus redes sociales destacando el plato como uno de los favoritos para llevarse el ‘Mundial de los desayunos’.

“Lo segundo, los peruanos están mal de la cabeza. Los chilaquiles estén bien, o estén mal, los peruanos están mal de la cabeza”, exclamó el streamer mostrando las capturas de los mensajes en favor del platillo peruano.

En ese sentido, Ibai mencionó la gran difusión que tuvo su 'Mundial de los desayunos' en el Perú tanto en televisión, radio, internet, redes sociales y demás plataformas.

“Esto no para de hablarse en Perú. Ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual, pero locura máxima en Perú. Perú, locura”, concluyó.

¿En qué consiste el Mundial de los desayunos, de Ibai?

Ibai organizó la primera edición del 'Mundial de los desayunos' donde 16 países se enfrentaron para encontrar “la mejor gastronomía del mundo”. Para ello, el también presentador de esports utilizó un formato muy similar al de la Copa del Mundo donde hubo etapas de: octavos de final, cuartos de final, seminales y una final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el mundial de los desayunos”, anunció el youtuber en un video en su cuenta de Instagram donde dio a conocer cómo se hará la competencia.

Del mismo modo, Ibai informó que el torneo inició el último lunes 18 de agosto con Perú y México en el primer enfrentamiento.

“Será un mundial como el de toda la vida. Octavos de final. Cuartos de final. Semifinal, final y un ganador. Yo dejaré dos comentarios y ustedes votarán por el país que creen que merece pasar de ronda”, sostuvo.