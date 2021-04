José José: Anel Noreña, madre de Marysol y José Joel, es la heredera universal del testamento. | Fuente: Instagram

Ya se conoce quién es la heredera universal del testamento de José José. Tras la salida del juzgado de José Joel y Marysol Sosa en la Ciudad de México, se conoció quién fue la más favorecida en este documento.

“Estamos muy contentos, se le dio lectura de manera legal y jurídica al testamento, en donde queda como heredera universal la señora Ana Elena Noreña Grass”, aseguró uno de los hijos del intérprete de “El Triste”.

Por su parte, Anel Noreña se mostró agradecida ya que aseguró que José José “puso a su familia por encima de todo y de todos los demás” por lo que esta herencia la compartirá con sus hijos.

Asimismo, la familia del cantante mexicano comentó que no existe otro testamento por lo que José Joel le dijo a Sarita Sosa que “siga buscando que no va a encontrar”: “La historia es de todos, pues que siga buscando un testamento en Estados Unidos, que se entretenga en lo que saca su disco”, indicó.

Supuesto testamento que dejó José José en Estados Unidos

Los hijos de José José, José Joel y Sara Sosa, siguen enfrentados tras la muerte de su padre. En una entrevista para TvyNovelas, el cantante puso en discusión la existencia del testamento del “Príncipe de la canción” en Estados Unidos. Por ese motivo, pidió a su hermana que aclare la situación ya que aún le quedan dudas sobre los últimos días del artista.

“No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Es más, ¡no sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada, así que esperamos que los juzgados reabran y podamos continuar los procedimientos legales para que sea la autoridad competente quien nos diga dónde estamos parados”, aseguró.

Además, José Joel dejó en claro que seguirá con una investigación sobre cómo fue que falleció su padre y confesó que no tiene nada en contra de Sara Sosa, solo quiere entender la situación.

