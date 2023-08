Dolorosas confesiones: Harry acusa a la Familia Real de abandonarlo tras muerte de Diana

En una revelación sincera, el Príncipe Harry, conocido por sus comentarios sin censura sobre la vida dentro de la familia real británica, ha apuntado nuevamente hacia sus familiares. Esta vez, el Duque de Sussex afirmó haberse sentido abandonado tras la trágica pérdida de su madre, la Princesa Diana, en 1997, y también después de regresar a casa luego de prestar servicio militar en Afghanistan.

En su nueva serie documental para Netflix, titulada Heart of invictus, Harry compartió cómo las secuelas de la muerte de su madre y su vida en el ejército tuvieron un profundo impacto en su salud mental. "El detonante para mí fue en realidad regresar de Afganistán, pero las cosas que surgieron fueron de 1997, cuando tenía 12 años", dijo el duque de 38 años.

En su testimonio, Harry expresó un sentimiento familiar para muchos que han enfrentado un trauma: el aislamiento que proviene de sentirse sin apoyo. "La mayor lucha para mí es que nadie a mi alrededor realmente podía ayudar. No tenía esa estructura de apoyo, esa red ni ese consejo experto para identificar lo que realmente me estaba sucediendo", compartió.

En Heart of invictus, el Príncipe Harry también relató cómo inicialmente reprimió su dolor por la partida de su madre, la Princesa Diana, solo para que resurgiera más adelante en su vida. Describió un momento crucial cuando se dio cuenta de que necesitaba ayuda: "Lamentablemente, como la mayoría de nosotros, la primera vez que realmente consideras la terapia es cuando estás en el suelo en posición fetal, probablemente deseando haber enfrentado previamente algunas de estas cosas".

En otro momento del documental, el Príncipe Harry dijo que a los 28 años ocurrió un hecho que lo llevó a experimentar emociones por primera vez en mucho tiempo. Describió la sensación como si alguien se sacudiera y luego todo se convirtió en "caos". "No tenía ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir. No lo sabía en ese momento", dijo.

Como parte de su proceso de curación, Harry compartió su deseo de recuperar el control emocional. Comparó sus emociones con estar "esparcidas por toda la pared" y enfatizó la importancia de la contención. Recordó una metáfora dada por su terapeuta: "Elige lo que entra y todo lo demás rebotará".

Spare, las memorias de Harry

Las reflexiones recientes del Príncipe Harry recuerdan los sentimientos que expresó anteriormente en su mordaz libro de memorias Spare. En la publicación, el príncipe transmitió la falta de compasión y apoyo por parte de su familia tras la trágica muerte de Diana. Asimismo, Harry recordó que su padre, el Rey Carlos III, ni siquiera lo abrazó cuando se enteró de la muerte de su madre, a causa de un accidente automovilístico.

Spare, el libro autobiográfico del Príncipe Harry, ha sido un éxito rotundo de ventas en todo el mundo, alcanzando un total de 3,2 millones de ejemplares vendidos. Según informó la editorial Penguin Random House, 2,5 millones de copias en todos los formatos (impreso, electrónico y audio), corresponden a la versión en lengua inglesa. La publicación ha logrado además el récord Guinness al libro de no ficción que más rápido se ha vendido en la historia, según la auditora Nielsen.